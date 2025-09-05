‘El Mello’ fue enviado a prisión por doble homicidio en barrio Torices de Cartagena: así ocurrió

Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, judicializó a Edilberto Vargas Guerrero, alias El Mello, como presunto responsable del asesinato de dos hombres. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en vía pública del barrio Torices de Cartagena.

En el lugar se encontraba un grupo de personas entretenidas en un juego de mesa, quienes fueron sorprendidas por el ahora procesado. La investigación determinó que, al parecer, El Mello descendió de una motocicleta y disparó contra los ciudadanos. Producto del ataque un hombre de 61 años, y otro de 36, murieron.

Una vez cometido el crimen el señalado agresor huyó del lugar en una moto que lo esperaba. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado como probable coautor material de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado.

La captura de Vargas Guerrero se logró el pasado 16 de agosto, y estuvo a cargo de la Policía Nacional cuando, se cree, huía tras cometer otro crimen en el sector de Torices. El procesado actualmente se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario, donde fue notificado de esta nueva medida de aseguramiento.