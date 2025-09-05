“Es un mensaje para el mundo”: Wissam Hamada por la película sobre su hija, ‘La Voz de Hind Rajab’

En diálogo con La W, Wissam Hamada, habló a propósito de la muerte de su hija, Hind Rajab, quien tenía seis años y fue asesinada por las Fuerzas de Defensa de Israel en enero de 2024.

Esto, a propósito del éxito que ha tenido la película ‘La Voz de Hind Rajab’ en el Festival de Cine de Venecia, ya que fue nominada al León de Oro y recibió una ovación de casi media hora en su proyección.

Sobre cuál fue la razón por la que autorizó que se realizara esta película basada en la historia de su hija, Hamada aseguró que no solo buscó rendir homenaje a la memoria de Hind Rajab, sino también “al sufrimiento de toda la infancia de Gaza en general”.

“Esto, para mí, ha sido un mensaje al mundo, para que no se olvide el sufrimiento de la infancia de Gaza, no solo Hind sino de todos los niños de Gaza y los que aún quedan. Que se revele ante el mundo el sufrimiento, la tragedia y el suplicio al que se expone todos los días a una parte importante de la población palestina”, expresó la mujer.

Sin embargo, aseguró que no ha visto la película, pues ella no tuvo el coraje para hacerlo: “No quise revivir la amarga memoria de lo que le pasó a mi hija”, admitió. Sin embargo, reconoció que es consciente del éxito que está teniendo la cinta y aseguró que eso ha sido un consuelo para ella.

“Fue un consuelo y me ayudó a lidiar, en cierta manera, con la brutal muerte de mi hija. También fue un mensaje muy bonito para el mundo (…) el amor, la cordialidad y la solidaridad que expresó esta oración fueron muy importantes para mí”, aseguró, agradeciendo a la productora por la realización de esta película.

En cuanto al ataque del Ejército israelí que cobró la vida de su hija, Hamada relató que el hecho ocurrió cuando ella estaba a su lado:

“Hind intentó escapar junto con la familia de mi tío, como se menciona en la película, y el carro era muy pequeño, no cabíamos todos. Le dije a mi tío que se llevara a Hind y a mi hijo y que yo siguiese a pie, y Hind se negó: saltó por la ventanilla y me dijo: ‘Mamá, quiero estar contigo’. Cuando me alejé unos metros, empezaron los disparos indiscriminados del Ejército israelí. Intentamos acercarnos para sacarlos del carro, pero no podíamos porque el fuego era muy intenso. Luego pasó lo que pasó”.

