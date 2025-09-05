Primera dama visitó la cárcel Picota: ¿Cuál fue el motivo de su visita?

En un video publicado en su cuenta de X, La primera dama, Verónica Alcocer, mostró y explicó el motivo de su visita a la cárcel La Picota, después de que la precandidata presidencial Vicky Dávila señalara que la esposa del Presidente había ido para reunirse con peligrosos criminales de cara a las elecciones de 2026.

“Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad".

Lo que había mencionado Dávila es que Verónica Alcocer había ido a La Picota y que el Gobierno debía dar explicaciones. “El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0?”, señaló la precandidata presidencial.

Una envenenada de odio en el corazón, dio hasta "la chiva", que nunco supo dar; y consideró que se encontraba ante un delito.



En vez de una evolución intelectual, pues ni hablar de revolución, hasta allá jamás llegaría; la odiante de profesión, va a tal grado de involución, que… https://t.co/UZw7CFHGYQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

El presidente Gustavo Petro desde Japón, celebró la visita de su esposa al centro carcelario y lanzó fuertes críticas a la precandidata presidencial Vicky Dávila en su cuenta de X

“Una envenenada de odio en el corazón, dio hasta “la chiva”, que nunca supo dar; y consideró que se encontraba ante un delito. En vez de una evolución intelectual, pues ni hablar de revolución, hasta allá jamás llegaría; la odiante de profesión, va a tal grado de involución, que empieza a desaparecer hasta el cerebro. Se trata de evolucionar, no de involucionar. En una cárcel no se castiga, se resocializa”, indicó el jefe de estado.

De otro lado la excanciller Laura Sarabia, defendió la visita de la primera dama a la Picota en Bogotá.

“La primera dama ha recorrido cárceles en todo el país, impulsando la resocialización y recordándonos que en cada centro penitenciario también hay personas que merecen una segunda oportunidad.