Cartagena celebra el Día de Leer un Libro con una variada agenda en la Red Distrital de Bibliotecas

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias a través de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se une a la celebración del Día de Leer un Libro, con una programación que busca fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos, así como fortalecer la memoria colectiva y el amor por los libros.

El Día Internacional de Leer un Libro se celebra cada 6 de septiembre para fomentar y celebrar el hábito de la lectura; sin embargo, en las bibliotecas se desarrollarán actividades gratuitas en distintos días.

“Leer un libro es abrir la puerta al conocimiento, la creatividad y la reflexión. Desde la Alcaldía de Cartagena respaldamos estas iniciativas que permiten que nuestras comunidades encuentren en la lectura un camino de crecimiento personal y colectivo”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “Con esta agenda reafirmamos nuestro compromiso institucional de acercar la lectura a todos los rincones de la ciudad y de invitar a grandes y chicos a descubrir el placer de leer”.

Agenda

Viernes 5 de septiembre

-Trueque de libros

Dirigida a: niños y niñas de la I.E. El Perpetuo Socorro años)

Biblioteca Juan de Dios Amador- Boston

9:00 a.m.

-Historias de Pasacaballos

Dirigida a: Jóvenes del grado 11 de la I. E. José María Córdoba

Biblioteca Balbino Carreazo- Corregimiento de Pasacaballos

3:00 p.m.

-Lectura en los Manglares

Dirigida a: niños, niñas y adolescentes

Biblioteca Encarnación Tovar – Corregimiento de La Boquilla

3:00 p.m.

-Lotería de Lectura

Dirigida a: niños y niñas de 6 a 13 años

Biblioteca Pública de Fredonia- Fredonia

3:00 p.m.

-Pijamada literaria

Dirigida a: niños y adolescentes

Biblioteca Caimán del Centro Cultural Estefanía Caicedo- Olaya Herrera

4:00 p.m.

Sábado 6 de septiembre

-Picnic Literario al aire libre

Dirigida a: Comunidad en general

Biblioteca Pública de Pontezuela- Corregimiento de Pontezuela

4:00 p.m.

Martes 9 de septiembre

-La razón de leer un libro

Dirigida a: adulto mayor

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa- la actividad será en Lo Amador

2:00 p.m.

-Tertulia teatralizada “¡No, no fui yo!”

Dirigida a: niños, niñas y jóvenes del Colegio Aprender con Alegría (población en condición de discapacidad)

Biblioteca Distrital Jorge Artel

3:00 p.m.

Jueves 11 de septiembre

-Piensa, crea y Explora

Dirigidos a: niñas, niños, docentes y padres de familia del CDI aeiotu de Bicentenario

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario

9:30 a.m.

Viernes 12 de septiembre

-Piensa, crea y Explora

Dirigidos a: niñas, niños, docentes y padres de familia del CDI aeiotu de Bicentenario

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario

9:30 a.m.