Afinia realizará trabajos en Bolívar hasta el 14 de septiembre: conozca dónde se va la luz

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena, entre el 8 al 14 de septiembre.

La compañía ofrece disculpas a los clientes y solicita su comprensión por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lunes 8 de septiembre

Circuito Bayunca 4 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: urbanización Doral Cartagena, Puesto de Policía vía al Mar, sector Serena del Mar y barrio Nuevo Paraíso (Bayunca).

Circuito Bocagrande 8 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 2 con calle 7, sector Restaurante KFC.

Circuito El Carmen 2 de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 58 con calle 2, barrio Montecarmelo.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: calle 11 con carrera 28, barrio El Recreo.

Martes 9 de septiembre

Circuito Bayunca 2 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Clemencia y Santa Catalina; corregimientos de Santa Catalina: Galerazamba, Pueblo Nuevo, Loma Arena y Colorado Viejo. En Cartagena: corregimiento Arroyo Grande. También en fincas y poblaciones en la vía que conduce de Bayunca a Clemencia. En Bayunca: barrios San Rafael y 14 de Enero.

Circuito Chambacú 5 de 9:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 18 con calle 29B, sector Pie del Cerro.

Circuito Bosque 11 de 10:20 a. m. a 11:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 14 con calle 70C, barrio Santa María.

Miércoles 10 de septiembre

Circuito Bayunca 3 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Bayunca, sector comprendido entre calles 6 y 17 desde la carrera 4 hasta la 19; corregimientos Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo de Las Canoas.

Circuito Bocagrande 7 de 7:50 a. m. a 3:50 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: corregimiento Bocachica, finca San Lorenzo, Refugio de las Monjas y finca Los Marrugos.

Circuito Chambacú 6 de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, Centro Histórico: calle de la Artillería, calle de la Factoría, calle San Domingo, calle del Candilejo, calle Vélez Daniel, calle de la Inquisición, calle Baloco, calle de los Estribos, edificio Plaza de Bolívar, calle del Coliseo, calle Castelbondo, edificio Torre del Reloj, calle de las Damas, calle Cochera de la Gobernación, calle de la Mantilla, Museo Naval del Centro, calle del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo de la Judicatura y edificio Calamar.

Circuito El Carmen 2 de 8:10 a. m. a 5:28 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: barrios El Paraíso, Las Tunas, Mateo Gómez y La Candelaria.

Miércoles 10 de septiembre

Circuito Pinillos de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de Pinillos. Corregimientos: Palomino, Palenquito, Palmarito, Barbosa, Sitio Nuevo, San Sebastián Buenavista, San José de Las Martas, Santa Coa, Coyongal, Las Brisas, Playa de Las Flores, Mantequera, Las Flores, El Pozón, Pueblo Nuevo, Armenia, Santa Rosa, Puerto Corozo, Puerto López, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.

Jueves 11 de septiembre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: urbanización Villa Camila, vía Santa Rosa - Villanueva, Calle Real, calle 14 con carrera 24, Loma Fresca, Las Flores, Base Militar, Pradera, Plaza Villanueva, Vejucal y Miraflores. También en fincas: Pica Pica, La Virgen del Carmen, La Cantera, La Reina, La Paz, Agro Mura, Armenia, Alto Putumayo y El Paraíso.

Circuito Chambacú 12 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: entre la calle 67 y la calle 73 y entre la avenida 1 y la avenida 5, sector Aeropuerto, barrio Crespo.

Circuito Chambacú 8 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Avenida El Pedregal Sector Barrio Getsemaní. Circuito El Carmen 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar Carrera 55 Entre Calle 22 Y Calle 19 Sector Barrio Bureche.

Circuito Magangué 4 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barrios de Magangué: Montecatini, San José, Costa Nueva, Los Libertadores, San Juan Bosco, Olaya Herrera, Simón Bolívar, La Candelaria, La Trinidad. Barrio Belisario. Zona Rural De Magangué, Corregimientos: Yatí, Santa Fe, Puerto Kennedy, Tacaloa, Santa Lucia. Zona Urbana de Cicuco Y Corregimientos La Peña, San Francisco, Punta Cartagena, Caño Hondo. Zona Rural de Mompox, Corregimientos: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno Calle 15 Con Carrera 10, Barrio La Mochila. Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno Calle 13 Con Carrera 10, Barrio La Frontera.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco Sectores de Turbaco: Coloncito (Manga), urbanización Prado Verde, Va A Campaña, El Recreo de Los Abuelos, Caballo Viejo, Vía A Colosito, avícola Torcoroma, Finca El Porto Verde

Viernes 12 de Septiembre

Circuito Chambacú 12 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Calle Miramar Que Intercepta Con La Calle Olaya Herrera Hasta La Avenida Del Puente, Contando Las Carreras 18, Carrera 19, Calle Miramar, Carrera 20b, Calle 24ª, Barrio Manga.

Circuito Chambacú 8 de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena Sector Calle del Arsenal.

Circuito El Carmen 3 de 8:05 a. m. a 4:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar Carrera 53 Con Calle 29 Del Barrio El Carmen. Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno Calle 15 Con Carrera 17ª.

Circuito Ternera 16 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco Sector Carretera El Pozón - Policarpa, Condominio La Pradera 1 y La Pradera 2.

Jueves 11 de septiembre

Circuito Chambacú 13 de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrio Crespo, desde la calle 70 con avenida 7a hasta la calle 73 entre avenida Santander y avenida 10. También en los sectores La Boquilla, Cielo Mar, Marlinda, Villa Gloria y Media Tapa.

Circuito Chambacú 8 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: avenida El Pedregal, sector barrio Getsemaní.

Circuito Magangué 4 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: barrios Montecatini, San José, Costa Nueva, Los Libertadores, San Juan Bosco, Olaya Herrera, Simón Bolívar, La Candelaria, La Trinidad y Belisario. Zona rural de Magangué: corregimientos Yatí, Santa Fe, Puerto Kennedy, Tacaloa y Santa Lucía. Zona urbana de Cicuco y corregimientos La Peña, San Francisco, Punta Cartagena y Caño Hondo. Zona rural de Mompox: corregimientos San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: sectores Coloncito (Manga), urbanización Prado Verde, Va a Campaña, El Recreo de los Abuelos, Caballo Viejo, vía a Coloncito, avícola Torcoroma y finca El Porto Verde.

Viernes 12 de septiembre

Circuito Chambacú 12 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle Miramar, que intercepta con la calle Olaya Herrera hasta la avenida del Puente, incluyendo las carreras 18, 19, 20B, calle Miramar, calle 24A, barrio Manga.

Circuito Ternera 16 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: sector carretera El Pozón - Policarpa, condominio La Pradera 1 y La Pradera 2.

Sábado 13 de Septiembre

Circuito Calamar 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar, corregimiento Hato Viejo: sectores de la Iglesia, Calle 5 con Lote 26, Calle 5 con Carrera 12, Calle 9 con Carrera 12, Calle 15 con Carrera 11, Tienda La Buena Fe, Calle 11 con Carrera 12, Carrera 13 con Calle 5.

Circuito Barranco de Loba 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba: corregimientos San Antonio, Altos del Rosario, El Rubio, San Isidro, La Pacha, El Sudán, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio Nuevo, Puerto Coca y sectores aledaños a la vía.

Domingo 14 de Septiembre

Circuito Chambacú 3 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrio Centro: Avenida Venezuela, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Avenida Carlos Escallón, Edificio Monroy, Edificio García, Banco del Estado, Centro Matuna, Hotel Montecarlos, Carrera 10 con Calle 35, Calle 31 con Carrera 10, Plazoleta Empresas Públicas, Centro Uno, Edificio Banco Cafetero. Barrio Getsemaní: Avenida Daniel Lemaitre, Almacén Olímpica, Edificio Concasa, Carrera 9 con Calle 8, Hoteles OSH, Cine La Matuna, Calle La Tripita, Media Luna, Centro Comercial Centenario.

Circuito Centro (Magangué) de 8:40 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: barrios Centro, Córdoba y La Candelaria.

Circuito San Estanislao 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: zona urbana del municipio, vía hacia Villanueva, barrio El Carmen y sus corregimientos Las Piedras, fincas y poblaciones aledañas a la vía San Estanislao-Las Piedras. Excepto en la Avenida Santander, sector Lomas Frescas y Villa Valentina. También se suspenderá en la zona urbana del municipio de Soplaviento.

Circuito Nueva Cospique 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Agafano del Caribe, Carrera 56, kilómetro 9.

Circuito Nueva Cospique 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrios Albornoz, Arroz Barato, Bellavista, El Libertador-Mamonal, Martínez Martelo, Policarpa, Puerta de Hierro, urbanización Villa Barraza, Variante El Pozón. También en Atunes de Colombia (vía Mamonal km 7), Contecar, Los Libertadores y vía Mamonal km 3.

Circuito Royalco-Polybol de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 56 km 5, sector Puerta de Hierro (Royal Andino), vía Mamonal km 5 sector Puerta de Hierro (Polybol).

Circuito Nueva Cospique 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal km 9 (empresas Plexpor, Quimor S.A., Carta Gas, Siderúrgica Boyacá, Esso Mamonal, A Mobil, Alprogas S.A., Planta Van a Leer), Carrera 56 km 1 (barrio Mamonal), empresas Vidagas y Gasal.

Circuito Nueva Cospique 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector Mamonal, km 9-11, Carrera 56, Zona Franca La Candelaria, industrias Gasan y Cryogas.

Circuitos Banco I, Banco II, Banco III y Banco IV – Sur de Bolívar de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco (Magdalena): zona urbana y rural.

Línea 573 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal (Magdalena), San Martín de Loba y El Peñón, tanto en zona urbana como rural.

Línea 595 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Tamalameque, Pailitas, Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur y Morales, tanto en zona urbana como rural, así como en los corregimientos: Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Norosí, Buenavista y Boca de La Honda.

Afinia sigue trabajando incansablemente para optimizar la calidad del servicio de energía y agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades. Asimismo, reiteramos que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co y utilizar la aplicación Afiniapp.