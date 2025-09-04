Quedó libre militar investigado por masacre en Putumayo; la razón, vencimiento de términos

Audiencia en la que le otorgaron la libertad por vencimiento de términos al Teniente coronel de l Ejército Néstor Andrés Cadena Bautista- foto audiencia

Medellín

Este miércoles se realizó una audiencia en la que una juez de Medellín debía decidir si le otorgaba la libertad a un oficial del Ejército investigado en una masacre ocurrida en el 2022 en el departamento de Putumayo en la que murieron 11 civiles.

Janer Eduardo Ascaño Quintero, abogado del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, argumentó que, debido a que en varias oportunidades se aplazaron las audiencias de acusación y se cumplieron más de 240 días, solicitó la libertad inmediata del procesado. Entre los otros argumentos, expuso que el militar no ha sido señalado de pertenecer a un grupo ilegal.

“Teniendo en cuenta el mencionado recuento, señoría, al día de hoy, objetivamente, o mejor decirlo así, hasta el día de ayer, se causaron ayer dos de septiembre del 2025 y desde la radicación del escrito de acusación, es decir, el día 14 de noviembre del 2024, han transcurrido objetivamente un total de doscientos noventa y dos días”, dijo el abogado defensor solicitando la libertad de su cliente.

Los abogados de dos de las víctimas de la masacre argumentaron que, debido a la situación de complejidad del caso, debido a que es una masacre de 11 civiles, debe atenderse como tal y que por ello los plazos se deben manejar de manera razonable, es decir, solo se sobrepasa el tiempo límite en muy pocos días.

“Esta representación de víctimas se opone de alguna manera a estos elementos, y le solicita, señora juez, que niegue el vencimiento de términos conforme al criterio de plazo razonable y que los días que exceden, digamos, de alguna manera y que han sido comprobados, entrarían dentro de ese plazo razonable”, agregó el abogado de las víctimas Santiago Medina.

Desestimando el plazo razonable, porque también dice la togada que se cumplió, es el juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que ordenó la libertad del militar.

“Accede a la petición de la defensa otorgando libertad por vencimiento de términos al señor Néstor Andrés Cadena Bautista siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad, advirtiéndole, señor Néstor Andrés, que usted debe seguir compareciendo a las audiencias que sea convocado por parte del juez segundo penal de circuito especializado de Putumayo, Puerto Asís, toda vez que la investigación continúa en su contra”.

Ante esta decisión, tanto el fiscal del caso como el Ministerio Público y los abogados de las víctimas coincidieron en que no había recursos de apelación. Cabe recordar que la decisión de esa libertad la debía tomar un juzgado de Medellín porque es la ciudad donde el militar investigado tenía detención domiciliaria.

Hechos investigados

Recordemos que el pasado 28 de marzo de 2022, en una acción militar, asesinaron a 11 civiles en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

En ese momento, un grupo conjunto de las fuerzas militares irrumpió en un bazar comunitario en búsqueda de un cabecilla criminal del grupo ilegal “Comandos de Frontera”, que terminó con el saldo fatal.

En esta investigación hay 24 militares involucrados: tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados. Todos acusados por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y en grado de tentativa.