En libertad por vencimiento de términos uno de los militares implicados en la masacre en Alto Remanso

El Juzgado Primero de Control de Garantías de Puerto Asís, Putumayo, otorgó la libertad, por vencimiento de términos, al soldado profesional, Dairo José Arboleda Toro, procesado por el operativo del Ejército en la vereda Alto Remanso que terminó en la muerte de 11 civiles.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2022 en zona rural de Puerto Leguízamo. Allí los uniformados llevaron a cabo una operación que tenía como finalidad dar con el disidente farc alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura ‘Comandos Defensores de Frontera’. Sin embargo, según la Fiscalía, los uniformados tenían pleno conocimiento de que el delincuente no estaba en la zona, y es ahí donde la acción militar, se convierte en una oscura operación contra de la población civil.

Lea como fue la investigación de Caracol Radio en el Alto Remanso, Putumayo dando clic aquí.

Por este caso, fueron imputados 24 militares, de los cuales, uno recuperó la libertad este martes 2 de septiembre. La razón es que pasaron más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación, sin que iniciara el juicio oral.

Además, Caracol Radio conoció que ante un juez de Medellín, también se pedirá la libertad del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista.