Precio del café HOY en Colombia 4 de septiembre: ¿a cómo se cotiza la carga total según la FNC?
Conozca los detalles sobre el precio por carga, kilo y arroba en las principales ciudades según la Federación Nacional de Cafeteros
El café es un grano que se utiliza para distintas preparaciones alrededor del mundo, además, cuenta con una gran variedad de sabores dentro del mercado. En cada país, la elaboración de esta bebida es distinta.
En Colombia, la mayoría consume “tinto”, nombre coloquial para el café cuando no está acompañado por leche. De hecho, en el país existen tres formas de referirse a esta bebida:
- Perico
- Tinto
- Café
Dependiendo de la región, estos tres pueden llegar a tener una connotación distinta, ya que puede ser una preparación en agua, y la otra, en leche.
Pese a que en Colombia el consumo de café es común y en otros lugares del mundo, sorpresivamente, los países en dónde más se consume este grano, son las regiones nórdicas.
Le puede interesar: Santander, el departamento con una naturaleza que reta y enamora: así es
Países con mayor índice de consumo
En un gráfico del 2021, la página web Statista, expuso cuáles son aquellos países que más beben café:
- Finlandia
- Dinamarca
- Noruega
- Brasil
- Italia
- EE. UU.
- España
- Japón
- Colombia
- Reino Unido
- México
En la lista solo se encuentran 3 países de Latinoamérica, siendo Brasil y Colombia, los que más exportan café dentro del continente, además, el precio de este grano puede fluctuar, dependiendo de a cómo se cotice dentro de cada país.
Precio del café hoy en Colombia 4 de septiembre
Para este 4 de septiembre, el precio de la carga total de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 3,004,000 COP, según la Federación Nacional de Cafeteros.
Esto representando una disminución de $8 pesos, pues el día de ayer, 3 de septiembre, su cotización fue de $3,012,000 pesos.
Lea también: ¡Importante incremento! Precio de la carga de Café en Colombia, según FNC
Precio total del café por carga en las principales ciudades del país
El precio total por carga, kilo y arroba en las principales ciudades del país para este 4 de septiembre son los siguientes:
- Armenia – Carga: $3,004,500 | Kilo: $24,036 | Arroba: $300,450
- Bogotá – Carga: $3,003,250 | Kilo: $24,026 | Arroba: $300,325
- Bucaramanga – Carga: $3,002,875 | Kilo: $24,023 | Arroba: $300,288
- Buga – Carga: $3,005,250 | Kilo: $24,042 | Arroba: $300,525
- Chinchiná – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438
- Cúcuta – Carga: $3,002,375 | Kilo: $24,019 | Arroba: $300,238
- Ibagué – Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363
- Manizales – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438
- Medellín – Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363
- Neiva – Carga: $3,002,750 | Kilo: $24,022 | Arroba: $300,275
- Pamplona – Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250
- Pasto – Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250
- Pereira – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438
- Popayán – Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463
- Santa Marta – Carga: $3,006,125 | Kilo: $24,049 | Arroba: $300,613
- Valledupar – Carga: $3,003,750 | Kilo: $24,030 | Arroba: $300,375
Otras noticias: Quiénes declaran renta del 1 al 5 de septiembre: conozca aquí razones para no dejar pasar la fecha