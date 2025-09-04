Precio del café HOY en Colombia 4 de septiembre: ¿a cómo se cotiza la carga total según la FNC?

Precio del café HOY 16 de junio en Colombia: valor oficial de la carga en pesos y dólares, según FNC

El café es un grano que se utiliza para distintas preparaciones alrededor del mundo, además, cuenta con una gran variedad de sabores dentro del mercado. En cada país, la elaboración de esta bebida es distinta.

En Colombia, la mayoría consume “tinto”, nombre coloquial para el café cuando no está acompañado por leche. De hecho, en el país existen tres formas de referirse a esta bebida:

Perico

Tinto

Café

Dependiendo de la región, estos tres pueden llegar a tener una connotación distinta, ya que puede ser una preparación en agua, y la otra, en leche.

Pese a que en Colombia el consumo de café es común y en otros lugares del mundo, sorpresivamente, los países en dónde más se consume este grano, son las regiones nórdicas.

Países con mayor índice de consumo

En un gráfico del 2021, la página web Statista, expuso cuáles son aquellos países que más beben café:

Finlandia

Dinamarca

Noruega

Brasil

Italia

EE. UU.

España

Japón

Colombia

Reino Unido

México

En la lista solo se encuentran 3 países de Latinoamérica, siendo Brasil y Colombia, los que más exportan café dentro del continente, además, el precio de este grano puede fluctuar, dependiendo de a cómo se cotice dentro de cada país.

Precio del café hoy en Colombia 4 de septiembre

Para este 4 de septiembre, el precio de la carga total de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 3,004,000 COP, según la Federación Nacional de Cafeteros.

Esto representando una disminución de $8 pesos, pues el día de ayer, 3 de septiembre, su cotización fue de $3,012,000 pesos.

Precio total del café por carga en las principales ciudades del país

El precio total por carga, kilo y arroba en las principales ciudades del país para este 4 de septiembre son los siguientes:

Armenia – Carga: $3,004,500 | Kilo: $24,036 | Arroba: $300,450

– Carga: $3,004,500 | Kilo: $24,036 | Arroba: $300,450 Bogotá – Carga: $3,003,250 | Kilo: $24,026 | Arroba: $300,325

– Carga: $3,003,250 | Kilo: $24,026 | Arroba: $300,325 Bucaramanga – Carga: $3,002,875 | Kilo: $24,023 | Arroba: $300,288

– Carga: $3,002,875 | Kilo: $24,023 | Arroba: $300,288 Buga – Carga: $3,005,250 | Kilo: $24,042 | Arroba: $300,525

– Carga: $3,005,250 | Kilo: $24,042 | Arroba: $300,525 Chinchiná – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438

– Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438 Cúcuta – Carga: $3,002,375 | Kilo: $24,019 | Arroba: $300,238

– Carga: $3,002,375 | Kilo: $24,019 | Arroba: $300,238 Ibagué – Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363

– Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363 Manizales – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438

– Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438 Medellín – Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363

– Carga: $3,003,625 | Kilo: $24,029 | Arroba: $300,363 Neiva – Carga: $3,002,750 | Kilo: $24,022 | Arroba: $300,275

– Carga: $3,002,750 | Kilo: $24,022 | Arroba: $300,275 Pamplona – Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250

– Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250 Pasto – Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250

– Carga: $3,002,500 | Kilo: $24,020 | Arroba: $300,250 Pereira – Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438

– Carga: $3,004,375 | Kilo: $24,035 | Arroba: $300,438 Popayán – Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463

– Carga: $3,004,625 | Kilo: $24,037 | Arroba: $300,463 Santa Marta – Carga: $3,006,125 | Kilo: $24,049 | Arroba: $300,613

– Carga: $3,006,125 | Kilo: $24,049 | Arroba: $300,613 Valledupar – Carga: $3,003,750 | Kilo: $24,030 | Arroba: $300,375

