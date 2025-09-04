Ministerio de Justicia pide investigar presuntas irregularidades en concurso de notarios

Colombia

El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó una denuncia ante los entes de control por presuntas irregularidades en el proceso de selección de notarios en el país, esto luego de que el Presidente Gustavo Petro, expusiera ante la opinión pública estos casos.

¿Por qué la petición?

La solicitud surge tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió públicamente sobre graves presuntas irregularidades en el proceso de selección de notarios en el país.

En respuesta, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado interpusieron una denuncia penal para que se investiguen a fondo los hechos.

Solicitud a los órganos de control

Las entidades enviaron una comunicación formal a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, pidiendo que revisen el concurso de notarios, determinen si hubo anomalías y actúen conforme a sus competencias.

“Le pedimos a la señora fiscal y al señor procurador general que actúen con contundencia y lleven estas investigaciones hasta las últimas consecuencias, para desenmascarar a los corruptos que quieren infiltrar un proceso de meritocracia que hemos venido trabajando con el impulso del presidente de la República y el superintendente”, afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Lo que viene

El objetivo ahora es establecer si el concurso se desarrolló de manera legal y transparente. Para ello, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía deberán verificar la información, identificar posibles irregularidades y tomar las decisiones que correspondan.

“El país debe tener la certeza de que ni el Ministerio de Justicia ni la Superintendencia vamos a permitir actos de corrupción en este concurso, que hasta el momento se ha manejado con transparencia”, aseguró Montealegre.