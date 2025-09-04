Los 3 parqueaderos de centros comerciales más usados de Bogotá: ¿Cuánto vale la hora?

En Bogotá es muy frecuente que varios centros comerciales ofrezcan descuentos en sus parqueaderos con diferentes condiciones o con algunas tarifas especiales, normalmente al momento de validar facturas de compras realizadas en almacenes que hacen parte del mismo centro comercial. Esto, en muchas ocasiones lleva a que sus parqueaderos sean muy llamativos para los usuarios.

En otros casos hay centros comerciales que brindan estas tarifas especiales por convenios con diferentes empresas externas, por ejemplo: ser clientes del Centro Colombo Americano, de Procinal, o por ser afiliados a algún gimnasio específico.

Por otra parte, hay centros comerciales que ofrecen descuentos algunos días específicos entre semana, como los miércoles o incluso los fines de semana regalan horas de parqueadero de forma gratuita.

Aunque la constante es que los descuentos se den al momento de pago, en los puntos destinados para esta función en cada parqueadero, al momento de hacer el pago se ven reflejados los descuentos. Es importante tener en cuenta que los beneficios pueden tener términos y condiciones específicos, no ser acumulables, ni aplicar en fines de semana o días festivos.

¿Cuáles son los parqueaderos más usados de Bogotá?

Bogotá, como ciudad principal, cuenta con más de 50 centros comerciales. A continuación, el top 3 de los parqueaderos más usados en estos:

Unicentro Bogotá: Cuenta con un ingreso de $21.001 millones Santafé Bogotá: Su ingreso es de $13.140 Gran Estación: La cantidad de ingreso es de $10.243

Ingresos por parqueadero en Centros Comerciales. Cortesía: Mall & Retail Ampliar

Lo anterior basados en cifras de Mall & Retail quienes hacen un estudio exhaustivo de los ingresos por parqueaderos en los diferentes Centros Comerciales de Colombia.

Estos son los precios por hora en estos centros comerciales:

Unicentro Bogotá:

El centro comercial que está ubicado en la carrera 15 # 124 – 30 cuenta con las siguientes tarifas en sus parqueaderos:

Automóviles: $110 pesos (Iva incluido)

Motos: $77 pesos (Iva incluido)

Bicicletas: $10 pesos (Iva incluido)

Santafé Centro Comercial:

Este Centro Comercial ubicado en el norte de Bogotá Calle 185 No. 45 – 03 Costado, Occidental Autopista Norte, maneja las siguientes tarifas:

Para compradores:

Vehículos: $92 pesos por minuto

Motos: $64 pesos por minuto

Bicicletas: Gratis

Para no compradores:

Vehículos: $153 pesos por minuto

Motos: $107 por minuto

Gran Estación:

Ubicado sobre la Av. Cll 26 No 62 – 47 tiene estas tarifas:

Vehículos: $100 por minuto

Motos: $75 por minutos

Bicicletas: $10 por minuto

Cabe resaltar que hay algunos centros comerciales, en toda Bogotá, que ofrecen descuentos o tarifas diferenciales por situaciones diversas como:

Por compras en locales aliados del mismo centro comercial

Por compras en lugares como: Éxito, Falabella, Jamar, Homecenter, Cinépolis o Cine Colombia.

Por ser clientes de diferentes gimnasios como SmartFit o Stark

Por cantidad de horas de estadía en el Centro Comercial, por ejemplo: Las dos primeras horas son gratuitas y empieza a contar el cobro desde la tercera hora.

Cabe resaltar que los descuentos no son acumulables en ninguno de los establecimientos de comercio

Para verificar las tarifas de los parqueaderos en cada centro comercial es recomendable visitar la página web de cada uno de ellos y también cuál es el tipo de beneficio o descuento que aplica especialmente.