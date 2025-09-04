Corte Constitucional falló a favor de Alexander López Maya y podría volver al Senado

La Sala Plena de la Corte Constitucional falló a favor del actual procurador delegado Alexander López Maya en una tutela que interpuso luego de que el Consejo de Estado lo sacara del Congreso por doble militancia.

Con esta decisión se abre la posibilidad de que pueda volver a su curul como senador del Pacto Histórico para el periodo 2022 - 2026.

Si bien no se conocen los detalles de esta decisión, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández se habría dejado sin efectos la sentencia del Consejo de Estado.

¿Qué decía el Consejo de Estado?

Según el Consejo de Estado López Maya a pesar de pertenecer y haber sido candidato al Senado de la República por el Partido Polo Democrático Alternativo, colectividad integrante de la coalición «Pacto Histórico» apoyó la candidatura del señor Jorge Édgar Flórez Herrera quien fue inscrito por el Partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes por el departamento de Santander para el período 2022-2026, agrupación política que no hacía parte de la referida coalición.

De otro lado, precisó que aunque la Coordinación Departamental del Polo Democrático manifestó su apoyo público al señor Flórez Herrera, esta circunstancia no afectó el acuerdo de coalición, razón por la cual, sus integrantes debieron abstenerse de apoyar a candidatos distintos a los del «Pacto Histórico».

