“Condicionar la personería jurídica es no garantizar nuestros derechos”: María José Pizarro a CNE

Colombia

La senadora y precandidata presidencial, María José Pizarro, cuestionó que el Consejo Nacional Electoral haya otorgado la personería jurídica a su partido, Progresistas, de manera condicionada.

#POLÍTICA “Condicionar la personería jurídica a los proceso sancionatorios de MAIS es no garantizar de manera plena los derechos a elegir a ser elegido”, así respondió la senadora María José Pizarro a la decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgar la personería jurídica… pic.twitter.com/mrxhfE7uO2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

Según dijo Pizarro “condicionar la personería jurídica del partido progresistas a los procesos sancionatorios del movimiento MAIS, es no garantizar de manera plena los derechos a elegir y ser elegidos”.

Informó además la congresista que aún no han sido notificados de la decisión y sus implicaciones. Mencionó que están a la espera de la providencia para interponer los recursos a los que haya lugar.

“Estaremos atentos a revisar la providencia y la decisión del Consejo Nacional Electoral para poder actuar en consecuencia e interponer los recursos a los que haya lugar una vez revisada esta información”.

Pacto Histórico adelantará plantón frente a sede del CNE

Este viernes a las 11 de la mañana militantes del Pacto Histórico adelantarán un plantón en frente de la sede el Consejo Nacional Electoral en Bogotá, para exigirle al tribunal que resuelva la solicitud de fusión hecha por la colectividad el pasado 13 de julio.

Según argumentan desde la colectividad, el plazo legal de 30 días hábiles para responder ya venció, por lo que insiten en que “reconocer al Pacto es un acto de justicia democrática que garantiza el derecho de millones de ciudadanos a participar en política y consolidar un proyecto colectivo de unidad y pluralismo”.

Hay que recordar que este proceso es clave para el Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026 pues definiría la realización de su consulta interna para elegir un candidato único a la presidencia y también, para la conformación de sus listas al Congreso.