Comité Político del Pacto y Registrador se reunieron para hablar sobre la consulta de octubre

Colombia

Este martes 2 de septiembre el Comité Político del Pacto Histórico se reunió con el Registrador Nacional, Hernán Penagos, para aclarar las garantías y coordinar detalles sobre la consulta interna del 26 de octubre.

Al respecto, Gabriel Becerra, Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que el Registrador está dando las garantías para que se pueda realizar la consulta.

¿Qué temas se tocaron en la reunión?

Durante el encuentro, se evaluaron diferentes aspectos técnicos de la División Político-Electoral (Divipole) para definir en qué lugares se ubicaron los puestos de votación de cara a la consulta.

Entre los puntos analizados también estuvieron el sorteo en el tarjetón electoral, los procedimientos relacionados con el preconteo de votos y cómo se realizará la consulta en el exterior.

Luego del encuentro, volvieron a mostrar su preocupación “lo que hemos reiterado es que el Consejo Nacional Electoral no puede afectar así no solamente los derechos del pacto y sus partidos, sino afectar la democracia colombiana. Impedir que una realidad política como el pacto no se organice y no pueda participar en elecciones no solamente es una afectación a nuestra organización sino al conjunto de la democracia.” expresó el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra.