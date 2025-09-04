“Colombia tiene potencial con la revolución de la IA”: Michio Kaku, reconocido físico futurista

Cartagena

En su segunda visita a Colombia, el físico visionario Michio Kaku, autor de bestsellers como “Física del Futuro”, “El Futuro de la Humanidad” y “Supremacía Cuántica”, plantea sus hipótesis sobre el origen de la riqueza y cómo se relaciona con Colombia en la actualidad.

El profesor Kaku plantea que las riquezas provienen de las transformaciones científicas de las industrias, que generan olas de desarrollo y capital. En este momento estamos en la cuarta revolución histórica con la implementación de la IA y, según el Dr. Kaku, se avecina la quinta revolución con la computación cuántica.

“Los computadores de ahora y los teléfonos de bolsillo pronto serán piezas de museo. Los sistemas actuales son binarios, pero la madre naturaleza no es así, es cuántica. Esa es una generación más avanzada, ahora estamos en la era de la IA”, afirmó el físico.

Frente a la actual transformación tecnológica, el Dr. Kaku explicó que ya estamos viviendo la cuarta transformación: los automóviles que se manejan solos, los portafolios de inversión guiados por IA, y las nuevas formas de trabajar y manejar datos.

La riqueza de esta cuarta revolución se encuentra en las ventajas que la Inteligencia Artificial brinda a la vida humana y precede a una nueva era en que los computadores basados en átomos, que funcionan como la madre naturaleza, podrán curar enfermedades que aún no tienen cura.

El científico recordó su primera visita a Colombia y destacó que los países en vía de desarrollo tienen el potencial de aprovechar la revolución de la IA en las nuevas generaciones al abrazar las nuevas tecnologías, que son fuente de nuevas actividades económicas y de generación de riqueza.

