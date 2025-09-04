Cayó alias ‘El Nico’, presunto encargado de surtir “ollas” de droga en Cartagena: así fue su captura

Cartagena

La Policía Nacional, en Cartagena, a través de las patrullas de vigilancia, propinó un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes, capturando al presunto encargado de surtir los puntos fijos de expendio de sustancias estupefacientes en el barrio Loma Fresca.

Gracias a la información de la comunidad, se captura en flagrancia a ´El Nico´, en la calle 62, del barrio Loma Fresca, incautándole un paquete rectangular, el cual llevaba oculto en un morral. En total, más de mil dosis de marihuana fueron incautadas.

Al parecer, alias ´El Nico´, sería el presunto responsable de la distribución y venta de estupefacientes en la zona alta del Cerro de la Popa, lo que representa un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes en este sector de la ciudad.

Es importante destacar, que, ´El Nico´, cuenta con un amplio prontuario delictivo con siete anotaciones judiciales como indiciado, siendo reincidente en los delitos de tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar agravada.

Esta persona fue presentada para las audiencias de control de garantías, a la espera de la legalidad de los procedimientos, imputación de cargos y solicitud de medida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.062 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 569 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.