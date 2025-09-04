Aguas de Cartagena celebró Semana de la Experiencia del Cliente

En el marco de la Semana de la Experiencia del Cliente, Aguas de Cartagena desarrolló una agenda estratégica y participativa dirigida a colaboradores, contratistas, líderes comunitarios y usuarios, con el propósito de fortalecer la cultura centrada en el cliente, promover la escucha activa y resaltar el valor de cada interacción en la experiencia del usuario.

Durante esta semana, Aguas de Cartagena desarrolló diversas actividades dirigidas a los aliados estratégicos que apoyan la prestación de un servicio de calidad, reconociendo a los usuarios como el eje central de su misión. Entre las acciones más representativas se destacan:

Activaciones presenciales en las sedes principales, con espacios de formación, diálogo para los equipos administrativos y operativos.

Un Taller Experiencial para Líderes Comunitarios, enfocado en los canales y herramientas digitales disponibles para facilitar trámites y mejorar el acceso a los servicios.

Jornadas de formación y reflexión con contratistas, para reforzar su compromiso con la experiencia del cliente.

Charlas y espacios virtuales centrados en cultura de servicio, innovación y mejora continua.

Reconocimientos especiales a colaboradores del área de Atención al Usuario, por su excelencia y compromiso con la satisfacción del cliente. El tablero interactivo “Comparte lo bueno”, donde los clientes expresaron mensajes de agradecimiento y reconocimiento al personal.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena no solo reconoce el trabajo de sus equipos y aliados, sino que también promueve una conciencia colectiva sobre el impacto que cada rol tiene en la percepción del cliente y en la construcción de relaciones de confianza con la comunidad.