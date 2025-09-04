Cartagena

Aguas de Cartagena celebró Semana de la Experiencia del Cliente

La agenda estratégica y participativa está dirigida a colaboradores, contratistas, líderes comunitarios y usuarios

Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena

En el marco de la Semana de la Experiencia del Cliente, Aguas de Cartagena desarrolló una agenda estratégica y participativa dirigida a colaboradores, contratistas, líderes comunitarios y usuarios, con el propósito de fortalecer la cultura centrada en el cliente, promover la escucha activa y resaltar el valor de cada interacción en la experiencia del usuario.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante esta semana, Aguas de Cartagena desarrolló diversas actividades dirigidas a los aliados estratégicos que apoyan la prestación de un servicio de calidad, reconociendo a los usuarios como el eje central de su misión. Entre las acciones más representativas se destacan:

  • Activaciones presenciales en las sedes principales, con espacios de formación, diálogo  para los equipos administrativos y operativos.
  • Un Taller Experiencial para Líderes Comunitarios, enfocado en los canales y herramientas digitales disponibles para facilitar trámites y mejorar el acceso a los servicios.
  • Jornadas de formación y reflexión con contratistas, para reforzar su compromiso con la experiencia del cliente.
  • Charlas y espacios virtuales centrados en cultura de servicio, innovación y mejora continua.
  • Reconocimientos especiales a colaboradores del área de Atención al Usuario, por su excelencia y compromiso con la satisfacción del cliente. El tablero interactivo “Comparte lo bueno”, donde los clientes expresaron mensajes de agradecimiento y reconocimiento al personal.

Con estas acciones, Aguas de Cartagena no solo reconoce el trabajo de sus equipos y aliados, sino que también promueve una conciencia colectiva sobre el impacto que cada rol tiene en la percepción del cliente y en la construcción de relaciones de confianza con la comunidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad