Admiten demanda que busca tumbar a Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

JUSTICIA

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad contra la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional.

La demanda fue interpuesta por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien alega una presunta vulneracion al principio de paridad de género al considerar que Carvajal ocupó el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, con quien se rompió el equilibrio en esta alta corporación.

“Con el mencionada nombramiento se vulneraron los mandatos de igualdad contenidos en la Ley 581 de 2000, Ley de Cuotas, que fue expedida con el propósito de lograr una participación adecuada y efectiva de las mujeres en todos los niveles de los órganos del poder público en los cargos de decisión del Estado, conforme con lo previsto en su artículo 1.º, mediante la inclusión directa de un porcentaje mínimo de ellas en dichos cargos”, se lee en la demanda.

Para el demandate, la Ley de Cuotas es el resultado directo de normas constitucionales en las que se puso de presente la necesidad de adoptar medidas reales y efectivas para garantizar la igualdad de las mujeres en los altos niveles decisorios de la Administración Pública.

Por otro lado, Ortiz Mancipe también se cuestiona la cercanía de Carvajal con el presidente Petro y con los senadores que lo eligieron:

"Así las cosas, es palmario el quebrantamiento de los principios de mérito e igualdad, pues es evidente que el señor Carvajal Londoño sostenía una amistad íntima con su postulante (el presidente de la República) y relaciones contractuales con senadores de la República (sus electores), que eran sus clientes, desequilibrando claramente la contienda para la elección de magistrado de la Corte Constitucional, pues las otras dos ternadas (Karena Caselles y Dídima Rico) ciertamente NO contaban con ese tipo de relación tanto con su postulante como con sus electores“, indica la demanda.

Pretensión de la demanda