Abiertas inscripciones para programa de formación dirigido a microempresarios de Cartagena

Cartagena

La Cámara de Comercio de Cartagena, en alianza con la Fundación Universitaria Colombo Internacional - Unicolombo, abre inscripciones al programa Yo Crezco Cartagena, una iniciativa diseñada para fortalecer de manera integral a los microempresarios de la ciudad y brindarles herramientas que potencien su competitividad en el mercado.

Este proyecto está orientado a la formación y asistencia técnica incluyente, con el propósito de sembrar bases sólidas para los empresarios matriculados y renovados a corte 2025, requisito indispensable para poder participar. Durante 30 horas de formación, se atenderán a 220 microempresarios, quienes recibirán acompañamiento especializado en cuatro ejes fundamentales: Plan de negocios, Gestión financiera y tributaria, Presencia en línea y Marketing, y Gestión del ser, además de un módulo transversal en temas jurídicos.

Como gran novedad en esta edición, los participantes tendrán acceso a un plus de formaciones adicionales, diseñadas para fortalecer competencias clave que les permitan desenvolverse con mayor seguridad y proyección en el entorno empresarial:

• Inglés de Negocios (10 horas)

• Asesoría Tributaria NAF (10 horas)

• Innovación Empresarial (10 horas)

Todas estas capacitaciones se desarrollarán de forma grupal en el Auditorio Cuatro Vientos, garantizando espacios de aprendizaje colaborativo y enriquecedor.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó el impacto transformador de este programa: “Con Yo Crezco Cartagena reafirmamos nuestro compromiso con el microempresario local, quien es la base del desarrollo económico de la ciudad. Gracias a la alianza con Unicolombo y a la incorporación de formaciones adicionales en inglés de negocios, asesoría tributaria e innovación empresarial, estamos entregando un valor agregado que permitirá a los emprendedores afrontar los retos de un mercado cada vez más dinámico, formalizar sus negocios y abrirse a nuevas oportunidades. Nuestro objetivo es acompañarlos en el camino de crecer con visión, sostenibilidad y competitividad”.

Las inscripciones ya están disponibles en el portal de eventos de la Cámara de Comercio de Cartagena. Los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace:

Formulario de registro: https://portaleventos.cccartagena.org.co/event/inscripciones-abiertas-proyecto-yo-crezco-ctg/register

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Cartagena y Unicolombo continúan trabajando juntos para crear un entorno empresarial sólido, inclusivo y competitivo, reafirmando su compromiso con el futuro de la ciudad y sus emprendedores.