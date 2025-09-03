Reforma tributaria alarma a Norte de Santander por impacto en el carbón y economía local

Norte de Santander.

El gobierno nacional presentó al Congreso la nueva reforma tributaria, con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.

La iniciativa ha generado preocupación en Norte de Santander por su posible impacto en sectores clave, como la minería del carbón, y por la falta de un enfoque diferencial para regiones fronterizas.

Cristian Méndez, economista local, explicó que la reforma contempla impuestos verdes dirigidos a empresas extractivas, lo que afectaría directamente a las compañías del carbón en la región. “El sector del carbón genera empleo directo e indirecto. Un tributo adicional podría afectar su aporte a la economía regional”, advirtió Méndez.

El economista señaló también que la reforma incluye impuestos a juegos de suerte y azar y a ciertas instituciones religiosas, generando debate sobre sus efectos en la ciudadanía y en el desarrollo económico local.

Méndez enfatizó que la propuesta no contempla adecuadamente la realidad de departamentos con características especiales, como Norte de Santander. “Se requiere un enfoque diferencial que combine tributación con apoyos específicos para fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de la población”, señaló.

El economista agregó que la ausencia de ajustes en el gasto público y el aumento del déficit fiscal plantean riesgos a mediano plazo para la estabilidad económica del país, especialmente en regiones ya afectadas por problemas estructurales y limitaciones de inversión.

La discusión en el Congreso determinará si la reforma se ajusta a las necesidades de todas las regiones o si profundiza las brechas económicas entre ciudades principales y zonas de frontera.