Procuraduría formuló cargos contra expresidente de EPS Emssanar por no pagar deudas de la Salud

Hay temor por los retrasos en el desembolso de los recursos que pondría en riesgo a 29 hospitales.

JUSTICIA

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo y representante legal de EMSSANAR EPS, José Homero Cadena Bacca, por su presunta omisión en la gestión de las cuentas por pagar de la entidad con las clinias, hospitales y proveedores de medicamentos.

Según la investigación preeliminar, las deudas sumaron más de $998.716 millones de pesos.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, según el material probatorio, una proporción superior al 25 % del total adeudado se encontraba en mora, con atrasos que superaban los 60, 120 y hasta 360 días, lo que habría afectado el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, con ello, la oportuna prestación de los servicios a los usuarios.

Según el ente de control, Cadena Bacca habría omitido adoptar medidas de dirección y control financiero que permitieran mitigar los atrasos, comprometiendo la destinación específica de los recursos parafiscales administrados por la EPS.

El Ministerio Público calificó la presunta conducta del expresidente de la EPS del suroccidente colombiano como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.