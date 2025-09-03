Pacto Histórico registró 10 precandidatos presidenciales y más de 500 a Congreso: ¿qué viene ahora?
Las inscripciones en el partido de gobierno se cerraron el sábado 30 de agosto. Ahora inicia una nueva etapa en el proceso.
El Comité Político del Pacto Histórico informó que, tras cerrarse las inscripciones de precandidaturas para la Presidencia y el Congreso, se alcanzó un total de 10 aspirantes a la Casa de Nariño, 165 interesados en llegar al Senado y 401 a la Cámara de Representantes.
De acuerdo con las reglas de juego definidas, ahora lo que viene es una revisión de cada uno de los postulados: “todas las precandidaturas serán revisadas por los Comités de Ética y Garantías Electorales, quienes velarán por el cumplimiento de los requisitos normativos y, sobre todo, por la coherencia ética, política y moral de los aspirantes”.
Según han explicado en esta comunicación, el objetivo de esta nueva fase es garantizar “que cada nombre en la consulta represente con dignidad los valores y principios de nuestro proyecto político”.