Pacto Histórico registró 10 precandidatos presidenciales y más de 500 a Congreso: ¿qué viene ahora?

El Comité Político del Pacto Histórico informó que, tras cerrarse las inscripciones de precandidaturas para la Presidencia y el Congreso, se alcanzó un total de 10 aspirantes a la Casa de Nariño, 165 interesados en llegar al Senado y 401 a la Cámara de Representantes.

De acuerdo con las reglas de juego definidas, ahora lo que viene es una revisión de cada uno de los postulados: “todas las precandidaturas serán revisadas por los Comités de Ética y Garantías Electorales, quienes velarán por el cumplimiento de los requisitos normativos y, sobre todo, por la coherencia ética, política y moral de los aspirantes”.

Según han explicado en esta comunicación, el objetivo de esta nueva fase es garantizar “que cada nombre en la consulta represente con dignidad los valores y principios de nuestro proyecto político”.