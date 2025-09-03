“No habrá ningún punto de fotodetección en Cartagena”: alcalde Dumek Turbay anuncia su prohibición

Cartagena

Luego de que el director del DATT, José Ricaurte, confirmara 19 cámaras de fotomultas en diferentes sectores de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay, manifestó que no habrá ningún punto de fotodetección en la ciudad.

La determinación se tomó tras una reunión que sostuvo el mandatario con el jefe del organismo de tránsito. Turbay indicó que desde que estaba en campaña antes de ser alcalde señaló la inconveniencia de este tipo de mecanismos porque no se cumple el debido proceso frente a la notificación de la infracción.

“Este martes me reuní con el director del @DATT_Cgena, José Ricaurte, para que por favor me explicara el alcance de esta estrategia. Y bueno, desde campaña hemos señalado su inconveniencia y esta vez no es ni será la excepción. Para nuestro contexto no es el mecanismo idóneo. Su efectividad se ve cuestionada si no se cumple con el debido proceso, sobre todo en lo relacionado con la notificación al infractor y la identificación del conductor para individualizar la sanción. Si tuviste una moto y no hiciste el debido traspaso, el tenedor no tendrá consideración”, expresó.

El alcalde Dumek Turbay anunció que habrá otras medidas pedagógicas para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad vial en la ciudad.

“Convenimos entonces que existirán otras medidas pedagógicas con enfoque integral, diferentes a las cámaras de fotomultas, para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad vial en #Cartagena. En síntesis, mientras estamos al frente de la @AlcaldiaCTG, NO habrá ningún punto de fotodetección en la ciudad”, puntualizó.