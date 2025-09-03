MinTIC liderará conversación sobre el futuro digital en congreso Andicom, en Cartagena

Cartagena

A partir de este miércoles 3 de septiembre y hasta el próximo viernes 5, el Ministerio TIC liderará la conversación sobre el futuro digital en Andicom 2025, el principal congreso de tecnología y negocios de América Latina.

Con participación en diferentes espacios durante los tres días de evento, presentará el trabajo que viene realizando en todo el país para dejar atrás la pobreza digital, además de compartir sus logros y la oferta institucional.

“Esta cumbre es una oportunidad para que entre todos los líderes de la industria TIC, consolidemos las bases para que Colombia sea un territorio libre de barreras y desigualdades digitales. Con esta intención el Ministerio está trabajando para que la conectividad deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho de todos los colombianos, sin importar la región donde vivan. Extendemos una invitación a la industria, la academia, líderes de opinión y comunidad internacional a unirse para construir un futuro digital más equitativo”, manifestó el ministro TIC, Julián Molina.

La participación del Ministerio incluye anuncios clave sobre conectividad, acceso, uso y apropiación de las TIC, haciendo énfasis en que el Internet debe ser un derecho fundamental.

Ese será uno de los principales puntos que desarrollará el ministro Julián Molina en la conferencia de apertura, titulada ‘Colombia: entre la conexión y la exclusión’. Este espacio será este miércoles 3 de septiembre a las 9:00 a.m., luego de la instalación oficial del evento, que también contará con su presencia.

Otro de los momentos ocurrirá en horas de la tarde, con la instalación del encuentro de secretarios TIC y líderes de tecnología de las gobernaciones y regiones, que congregará a cerca de 170 asistentes en el salón Américo Vespucio. El jueves 4 de septiembre se presentará la conferencia ‘Conectividad estratégica: focalización, sostenibilidad y formación para cerrar brechas’, a cargo del viceministro (e) de Conectividad, Luis Eduardo Aguiar Delgadillo. Este espacio será a las 3:00 p. m.

La gobernanza digital para un futuro conectado será la ponencia de William Alexander Sánchez, viceministro de Transformación Digital (e).. Él se presentará el viernes 5 de septiembre a las 10:00 a. m. Igualmente, se reforzará el compromiso con el cierre de la brecha digital a través de reuniones con líderes internacionales y nacionales en materia TIC.

Además de estos espacios, el Ministerio TIC cuenta con un punto de innovación ubicado en la zona P1. Allí, los asistentes al Congreso encontrarán diversas experiencias para conocer la oferta institucional de la entidad, así como para celebrar más de siglo conectados.

También podrán participar de actividades a través de realidad aumentada, virtual, y zona podcast Andicom se consolida como el epicentro de la transformación digital en América Latina, y el Ministerio TIC estará presente en esta plataforma para alinear sus políticas con tendencias globales, como la transición energética y la gobernanza de la inteligencia artificial.

La edición 2025 también destacará el papel de Colombia como líder regional en economía digital, basado en la importancia de cerrar la brecha digital y en el camino al despliegue de infraestructura rural para la conectividad.