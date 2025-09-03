Minhacienda asegura que no grabaran con impuestos la canasta familiar en ley de financiamiento

Durante el Consejo de ministros, el titular de la cartera de Hacienda Germán Ávila señaló que la nueva Ley de Financiamiento no afectará la canasta básica de los hogares colombianos y que los impuestos estarán dirigidos a los sectores de mayores ingresos, el sector financiero y productos nocivos para la salud.

Ávila inició su intervención desmintiendo la posibilidad de que se impongan impuestos a alimentos o productos esenciales. “La canasta familiar no se toca en la ley de financiamiento, no se va a gravar absolutamente ningún producto de la canasta familiar. Se ha mencionado que hemos colocado una propuesta de incremento del IVA a varios productos, como decía, de la canasta familiar, que son falsos”.

Entre los rumores más extendidos está el cobro de impuestos a las cuotas de administración en conjuntos residenciales. Ávila fue categórico: “Hemos establecido que uno de los sectores que no deben ser gravados son los conjuntos residenciales y la noticia que ha aparecido es que estamos colocando unos impuestos a los pagos de administración de los conjuntos residenciales. Esa noticia es absolutamente falsa”.

Dentro de las medidas, la Ley contempla impuestos dirigidos a productos que según el gobierno, afectan la salud. “Concentramos el esfuerzo en medidas que gravan a sectores que, por razones de salud, deben ser desestimulados, como es el caso del tabaco, como es el caso de los productos de licor, de los productos que tienen uso del alcohol”, precisó Ávila.

De igual manera, anunció un tributo adicional para la banca: “Se le ha establecido una sobretasa especial de impuesto sobre la renta al sector financiero, le hemos colocado una sobretasa que nos va a permitir recuperar importantes recursos”, enfatizó el ministro.

El funcionario también aclaró las dudas sobre los espectáculos públicos: “Se ha mencionado que, por ejemplo, vamos a gravar a todos los espectáculos, eso también es falso. Hemos establecido que solamente la boletería para espectáculos con un valor superior a los quinientos mil pesos es la que va a tener un nuevo impuesto”, puntualizó.

En cuanto a los bienes suntuarios, fue claro: “Van a ser gravados fundamentalmente los sectores de mayores ingresos y los productos de lujo que se comercializan con tarifas superiores. Es el caso, por ejemplo, de los vehículos de alta gama, los yates, ese tipo de productos”.