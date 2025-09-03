Cartagena

“Mi colegio libre de drogas”: un programa que construye entornos seguros para los niños en Bolívar

En lo corrido del año, se han intervenido 35 instituciones educativas públicas y privadas.

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

En un esfuerzo por proteger a los jóvenes de los peligros de las drogas, la Policía Nacional de Colombia, a través de sus grupos de infancia y adolescencia y policía comunitaria, ha implementado el programa “Mi Colegio Libre de Drogas” en los diferentes planteles educativos del departamento de Bolívar. Esta iniciativa busca capacitar a los estudiantes de todos los grados sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el tráfico de estupefacientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de charlas informativas y actividades lúdicas, los niños aprenden a identificar los riesgos asociados con las drogas y a tomar decisiones responsables. El programa también fomenta la participación de la comunidad educativa, involucrando a padres, maestros y directivos en la creación de entornos seguros y saludables.

Según el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar: “La protección de nuestros niños y jóvenes es una prioridad absoluta. A través de programas como ‘Mi Colegio Libre de Drogas’, buscamos construir un futuro donde nuestros jóvenes puedan crecer en entornos seguros, saludables y libres de la amenaza de las drogas”.

En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar se han intervenido 35 instituciones educativas públicas y privadas. Además, se ha impactado a cerca de 17.956 niños, niñas y adolescentes de la comunidad estudiantil.

“Mi Colegio Libre de Drogas” es un ejemplo del compromiso de la Policía Comunitaria con la protección de la infancia y la construcción de un futuro libre de drogas para los jóvenes de nuestra región.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad