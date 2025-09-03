“Mi colegio libre de drogas”: un programa que construye entornos seguros para los niños en Bolívar

Cartagena

En un esfuerzo por proteger a los jóvenes de los peligros de las drogas, la Policía Nacional de Colombia, a través de sus grupos de infancia y adolescencia y policía comunitaria, ha implementado el programa “Mi Colegio Libre de Drogas” en los diferentes planteles educativos del departamento de Bolívar. Esta iniciativa busca capacitar a los estudiantes de todos los grados sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el tráfico de estupefacientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de charlas informativas y actividades lúdicas, los niños aprenden a identificar los riesgos asociados con las drogas y a tomar decisiones responsables. El programa también fomenta la participación de la comunidad educativa, involucrando a padres, maestros y directivos en la creación de entornos seguros y saludables.

Según el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar: “La protección de nuestros niños y jóvenes es una prioridad absoluta. A través de programas como ‘Mi Colegio Libre de Drogas’, buscamos construir un futuro donde nuestros jóvenes puedan crecer en entornos seguros, saludables y libres de la amenaza de las drogas”.

En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar se han intervenido 35 instituciones educativas públicas y privadas. Además, se ha impactado a cerca de 17.956 niños, niñas y adolescentes de la comunidad estudiantil.

“Mi Colegio Libre de Drogas” es un ejemplo del compromiso de la Policía Comunitaria con la protección de la infancia y la construcción de un futuro libre de drogas para los jóvenes de nuestra región.