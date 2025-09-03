Mercado de Bazurto en Cartagena completa 13 años sin registrar casos de extorsión: Policía

Cartagena

Con tomas masivas en el Mercado de Bazurto, lideradas por el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se implementa una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad en este populoso sector de la ciudad.

Estas jornadas de prevención se realizan a través de perifoneo y entrega de volantes, buscando sensibilizar a comerciantes, clientes y comunidad en general para evitar que sean víctimas del delito de extorsión. Así como realizar un llamado a la tolerancia para evitar las lesiones personales y el homicidio acudiendo oportunamente a las líneas 165 y 123 de la Policía Nacional.

Durante el despliegue de estas jornadas, se cuenta con un importante dispositivo policial de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, como lo son el GAULA, GOES, SIJIN, Policía Ambiental y las patrullas de vigilancia, quienes realizan operativos de registro y control en las diferentes entradas y salidas de esta importante central de abastos.

Así mismo, otro de los objetivos de estas tomas integrales es conservar al Mercado de Bazurto como una zona libre de extorsión, gracias a la información oportuna de comerciantes que denuncian y no permiten el ingreso de estructuras delincuenciales dedicadas a la comisión de este delito.

En lo corrido del año se han capturado 31 personas por el delito de extorsión y se han realizado 418 jornadas de prevención.

MODALIDADES MÁS FRECUENTES

LLAMADA CARCELARIAS:

* Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención

* Simulan ser integrantes de bandas multicrimen y delincuencia común organizada.

* Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.

* Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos, emplean términos intimidatorios y agresivos.

* Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima realizar el pago mediante empresas de giros.

SUPLANTACION DE IDENTIDAD (TÍO TÍA):

* Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).

* Suplantación de autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.

* Exigencias de dinero entre $200.000 y $3’000.000 millones de pesos

* Consignación del dinero; tiempo para la consignación no superior a dos horas.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCION:

* Instale identificador de llamadas en hogar y grabador de llamadas en su celular.

* Inculque en su familia y empleados la importancia de No suministrar información personal a desconocidos por teléfono o de forma presencial.

* Este atento ante la presencia de personas sospechosas acuda de inmediato a la patrulla de vigilancia o línea de atención 165.

* Identifique y tenga claridad del número telefónico desde donde se generó la llamada extorsiva.

* No se comprometa a realizar pagos o aceptar exigencias, pero muéstrese dispuesto a negociar a fin de ganar tiempo para las actuaciones policiales.

* No preste su cedula para reclamar giros o consignaciones de dineros que no conozca su procedencia.

* Denuncie inmediatamente ante el GAULA de la Policía Nacional, línea gratuita 165.