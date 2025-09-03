¿Las disidencias de las Farc buscan hacer presencia en el corredor que une a Ibagué y Cajamarca?

Ibagué

Integrantes de la estructura ´Joaquín González´ de las Disidencias de las Farc han tratado de armar células insurgentes para ejercer un control en el corredor que une a Ibagué con el municipio de Cajamarca, pero las autoridades no lo han permitido.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, se tiene informaciones de inteligencia sobre la presencia de algunos integrantes de este grupo guerrillero, pero que no han podido lograr el objetivo, lo que preocupa es que algunos delincuentes comunes aprovechan este tipo de situaciones para ejercer presión en materia de extorsión contra la comunidad.

“Si tenemos y hemos tenido una presencia en los limites con Rovira de integrantes del grupo ´Joaquín González´ que han hecho presencia en Roncesvalles y buscan tomar un corredor estratégico hacia Ibagué, por lo que estamos ejerciendo un control territorial”, resaltó Mora.

¿Qué piensan las autoridades de Ibagué?

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, resaltó que miembros de este grupo guerrillero han querido ingresar a la capital del Tolima, pero por acción de la fuerza pública se han dado resultados en contra de estos disidentes.

“Tengo conocimiento que por el impacto que hemos generado en la zona de Ibagué se han desplazado a otros territorios del departamento del Tolima, reitero quieren entrar al municipio, pero cuando hay conato de presencia, el trabajo del Gaula de la Policía y Ejército ha dado excelentes resultados”, dijo Francisco Espín.

Dato: el pasado 15 de agosto las autoridades en el departamento hallaron un depósito ilegal de armas entre las que se encontraban tres fusiles —dos M4 y un AK-47, junto a proveedores de diferentes calibres y prendas con emblemas de las Farc. La incautación que incluía uniformes tácticos, prendas de uso militar y distintivos serían utilizados para crear un nuevo frente de las disidencias.