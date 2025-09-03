Jorge del Villar y la séptima edición de Inspiración Alternativa

En Querétaro, México, se vivió una noche donde las palabras, el arte y la comunidad se convirtieron en protagonistas. La presentación de la séptima edición de Inspiración Alternativa, dirigida por Jorge del Villar, fue mucho más que el lanzamiento de una revista: fue una experiencia que unió a personas de distintos ámbitos en torno a la convicción de que contar historias auténticas tiene el poder de transformar y conectar.

El escenario elegido fue el salón Seven del Casino Big Bola, un espacio que, con su elegancia y ambiente íntimo, resultó ideal para una velada de reflexión y celebración. Allí se reunieron empresarios, representantes del turismo, artistas, medios de comunicación y líderes de opinión. Todos encontraron en este evento algo más que una presentación editorial: una oportunidad para compartir ideas, brindar por la creatividad y reconocer que el talento local puede tener eco en lo universal.

La noche inició con las palabras de Jorge del Villar, quien con serenidad explicó la esencia de la revista y el camino recorrido desde su creación. “Inspiración Alternativa nació para abrir espacios donde las ideas fluyan, donde los talentos se encuentren y donde podamos detenernos a mirar el mundo desde otras perspectivas. Esta séptima edición es un paso más en ese camino que hemos decidido recorrer: el de compartir historias que mueven”. Su discurso marcó el tono de un evento donde la inspiración se convirtió en un lenguaje común.

El ejemplar presentado tuvo como portada a Fernando Cáceres, empresario y referente cultural de Querétaro. Su historia, marcada por la autenticidad y el compromiso con su entorno, representa de manera fiel los valores que la revista ha buscado transmitir desde su primera edición. Cáceres, presente en la velada, compartió unas palabras que emocionaron a los asistentes: “A veces uno no se da cuenta del impacto que puede tener su historia. Verla contada con tanta sensibilidad en esta revista me emociona. Es un reconocimiento a lo que hemos construido, sí, pero sobre todo a las personas con las que lo hemos hecho posible”. Su testimonio demostró que la verdadera inspiración no solo se encuentra en los grandes logros, sino en el recorrido compartido.

Uno de los momentos más enriquecedores fue el conversatorio que reunió a diversas voces de la región. Rodrigo Ibarra, director de Promoción Turística del estado; Gino Parrodi, fundador de Cava 57; Alejandro Méndez, enólogo de Vinos del Oeste, y el propio Jorge del Villar, dialogaron sobre la importancia de tender puentes entre sectores. Hablaron del arte, el turismo, el vino y la cultura como expresiones que no se reducen a industrias, sino que representan experiencias vitales que nos definen como sociedad. “Medios como Inspiración Alternativa ayudan a contar esas experiencias, a darles rostro y voz”, expresó Ibarra, destacando la relevancia de este tipo de iniciativas editoriales.

Durante la velada también intervino Ana Muñiz, directora editorial de la revista, quien resaltó la labor del equipo detrás de cada página. Con un tono cálido y cercano, recordó que esta publicación no es producto de una sola mirada, sino de un esfuerzo colectivo que busca mostrar lo mejor de la comunidad de manera honesta y transparente. “Queremos que cada lector se encuentre en alguna de estas páginas, que sienta que estas historias también le pertenecen”, señaló, subrayando la intención de generar un vínculo emocional con cada persona que recurre a sus páginas.

La noche no estuvo exenta de celebración. El cierre llegó con una cata de vinos cortesía de Vinos del Oeste, donde los asistentes compartieron brindis, impresiones y sonrisas en un ambiente relajado. Fue un broche perfecto para una jornada que combinó la reflexión con la alegría, confirmando que la cultura y el emprendimiento también se celebran con pequeños gestos de comunidad.

Tras siete ediciones, Inspiración Alternativa se ha consolidado como un referente regional en periodismo narrativo, apostando por un estilo que privilegia lo humano por encima de lo efímero. Su propuesta editorial cuida la estética y la profundidad de las historias, mostrando tanto a talentos emergentes como a figuras consolidadas que representan lo mejor de Querétaro y de México. La revista está disponible en su versión digital en www.alternativo.mx, donde cualquier lector puede acceder a los contenidos y descubrir historias que trascienden fronteras.

Al cierre de la velada, Jorge del Villar volvió a tomar la palabra y dejó una reflexión que resume el espíritu de este proyecto: “Creemos en el poder transformador de las ideas. Esta revista es un reflejo de ese ideal: comunicar para inspirar, para conectar, para construir”. Su mensaje reforzó la convicción de que Inspiración Alternativa no es solo una publicación, sino una comunidad que se construye con voces diversas y relatos que merecen ser escuchados.

La presentación en Querétaro fue un recordatorio de que, aunque las historias surgen en contextos locales, tienen la capacidad de dialogar con cualquier audiencia. Así, lo que nació como un proyecto en México se abre al mundo como un ejemplo de periodismo sensible y necesario. En tiempos donde abundan la prisa y lo superficial, esta revista demuestra que todavía hay espacio para detenernos, mirar y dejarnos inspirar por lo que otros tienen para contar.

Con cada edición, Inspiración Alternativa confirma que las historias, cuando se comparten con honestidad y pasión, tienen el poder de trascender cualquier frontera. Y en esa capacidad de unir lo particular con lo universal radica su verdadero valor.