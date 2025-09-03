Orden Público

JEP reconoce a 104 hombres como víctimas de violencia sexual en el conflicto armado

La JEP resaltó que este reconocimiento visibiliza los patrones, causas e impactos diferenciados de la violencia sexual.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a 104 hombres como víctimas de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.

De acuerdo con la decisión, adoptada en el Subcaso 02 del Caso 11 y en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, al menos 35 de las víctimas eran niños cuando fueron sometidos a agresiones sexuales utilizadas como mecanismos de castigo, humillación y control en medio de dinámicas de poder de género.

La JEP resaltó que este reconocimiento visibiliza los patrones, causas e impactos diferenciados de la violencia sexual ejercida contra hombres y niños en el marco del conflicto armado.

La mayoría de ellos fueron identificados como heterosexuales y cisgénero, lo que evidencia que este tipo de violencias no se limitan a las mujeres ni a poblaciones diversas.

La acreditación se ajusta a estándares internacionales que exigen el reconocimiento, protección y participación efectiva de todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual.

