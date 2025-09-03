Incautaron más de 700 cartuchos para escopeta en la vía San Onofre - Cartagena

Cartagena

En un operativo realizado por la Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar incautó 795 cartuchos para escopeta en la ruta 9006, que conecta San Onofre con Cartagena, a la altura del kilómetro 62, en el peaje Gambote.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los cartuchos, de diferentes calibres (16 y 20), eran transportados en un vehículo Chevrolet blanco, donde viajaban dos personas. Al no presentar la autorización requerida para el transporte de munición en vías nacionales, los uniformados procedieron a la incautación, basándose en el decreto 2535 de 1993, artículo 85, literal C y M.

La policía judicial ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen de la munición incautada y su posible destino, con el fin de esclarecer si estaba destinada a actividades ilícitas o grupos al margen de la ley.

Cabe recordar que en mayo de 2024, también se realizó una importante incautación de cartuchos en el corregimiento de Rincón del Mar, en San Onofre. En esa ocasión, se incautaron más de 1000 cartuchos de diferentes calibres, y se sospecha que estaban destinados a grupos armados ilegales.

“La seguridad vial es una prioridad para la Policía Nacional en Bolívar, y estamos comprometidos a garantizar que las carreteras sean seguras para todos los ciudadanos”, ha declarado el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizando la importancia de los controles para prevenir el transporte ilegal de elementos que puedan afectar la seguridad ciudadana.