Si aumentamos la importación de gas, tendremos impacto en las facturas: presidenta de Naturgas

Desde diciembre de 2024, Colombia importa gas natural para suplir la demanda interna, que ya representa el 17 % del consumo en 2025.

Según Naturgas, de no reactivarse la exploración, en 2029 más de la mitad del gas sería importado, lo que encarece tarifas por procesos adicionales y volatilidad internacional.

Adicionalmente, las reservas también caen. En 2012 alcanzaban 13 años de autosuficiencia, mientras que en 2024 solo cubrían 5.9 años.

Por más de que en 2025 se proyectan inversiones superiores a 1.100 millones de dólares, el gremio advirtió que sin estabilidad regulatoria y política, la dependencia seguirá creciendo.

En este contexto, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, estuvo en 6AM para ampliar la información sobre esta problemática que aqueja al país.

En desarrollo...