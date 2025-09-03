“Estamos cortos de dinero”: Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué

Ibagué

El secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, respondió al llamado de los estudiantes de la I.E. Técnica Nueva Esperanza la Palma de Buenos Aires, quienes están solicitando a la administración municipal una solución efectiva a los problemas con el suministro de agua y con la infraestructura de la sede educativa.

“Ellos tienen unos problemas con el suministro de agua debido a que los pozos son deficientes, el tema que tiene que ver con nosotros es una petición que hizo el rector hace como tres días, ya hablé con la dirección de cobertura, pero como estamos tan cortos de presupuesto, es algo pequeño, pero le vamos a colaborar”, dijo Guzmán.

El funcionario, resaltó que se buscará terminar el año con los pocos recursos que tiene esta dependencia del Gobierno Municipal “Estamos haciendo estirar el presupuesto para poder cumplir a las 57 sedes educativas, estamos como apagando incendios”.

“Ya dirigimos un ingeniero para que pueda hacer una valoración de lo que nosotros nos podemos comprometer”, recalcó el secretario de Educación al dar respuesta a los problemas que se presentan en la sede de la institución educativa del corregimiento de Buenos Aires.

Finalmente, resaltó que todo lo que está sucediendo hace parte del proceso que ocurrió con los colegios en los que se invirtieron recursos del Gobierno Nacional para la transformación de la infraestructura.