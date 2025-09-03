Desarticularon a banda ‘Los Uñas Largas’ dedicados al microtráfico en Bolívar: hay cinco capturados

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en un operativo coordinado entre la seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia policial (SIPOL) y el grupo de operaciones especiales (GOES), lograron capturar a cinco presuntos delincuentes en los municipios de San Juan Nepomuceno y El Guamo, Bolívar.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del “Plan Ofensiva Territorial” mediante 5 diligencias de allanamiento y registro en los barrios Las Delicias, 9 de Agosto, Villa Dely y El Paraíso.

Las capturas se materializaron por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado para darse al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, reveló que los capturados formarían parte de una célula delictiva al servicio del Clan del Golfo, subestructura “Nicolas Urango Reyes”, dedicada a la comercialización y expendio de sustancias alucinógenas en la zona.

A los precesados le registran anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales. Fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “Este operativo es un golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico que operan en la región. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos de Bolívar.”

Este golpe al grupo delincuencial “Los Uñas Largas” no solo desarticula una estructura criminal, sino que también trae un respiro de alivio a la comunidad. Al reducir el tráfico de estupefacientes, se fomenta un entorno más seguro y saludable para los jóvenes y las familias de San Juan Nepomuceno y El Guamo, permitiendo que la comunidad se desarrolle en un ambiente libre de violencia y adicciones.