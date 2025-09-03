“Creo salgo por la puerta grande”: Jesús Prado, ex director de los agentes de Tránsito de Ibagué

Ibagué

El coronel, Jesús Prado, estuvo hasta el pasado lunes primero de septiembre al frente del cuerpo de Agentes de Tránsito luego de 9 años de trabajo en la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Ibagué.

“Le agradezco a mi Dios que me dio la oportunidad de cumplir un año más en mi vida, ya me dedico a mi familia, a mi descanso, creo que salgo por la puerta grande porque le serví a la ciudad que me dio la oportunidad en lo que pude”, dijo Prado en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario resaltó que ahora se dedicará a su familia y gozar de la vida debido a que durante estuvo 34 años en la Fuerza pública y siete años en la Administración Municipal.

“Cuando recibí el cuerpo de agentes de tránsito, recibí el reto de organizarlo, recibí 17 unidades y ahora son 105 unidades, 90 de planta y el resto por contratación, dejamos 4 vehículos, 54 motocicletas y una ciudad organizada en materia de movilidad”, destacó.

Finalmente, le recomendó a la Alcaldía seguir adelante con el trabajo arduo para poder establecer un producto que permita ser prevenir accidentes de tránsito desde la educación por el bienestar de la ciudad.

“Hay muy buenos agentes, hay problemas como en todos los grupos humanos, hay agentes dedicados al trabajo, es una labor ardua y dura, trabajar al sol y al agua, pero sirviéndole a la comunidad”, puntualizó.