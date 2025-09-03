Conozca las novedades del Ibagué Festival 2025

Ibagué

Del 4 al 7 de septiembre, Ibagué será el epicentro de la música con la sexta edición del Ibagué Festival, dirigido artísticamente por Julio Reyes Copello. La ciudad reunirá a grandes estrellas, líderes de la industria y una intensa programación académica que proyecta a la Capital Musical de Colombia al escenario internacional.

El productor colombiano Julio Reyes Copello, ganador de 14 premios Grammy, asumió la dirección artística del festival y diseñó una programación que combina música clásica, ritmos populares, artistas emergentes y experiencias educativas para la formación de nuevos talentos. “La visión que traemos es expandir la experiencia más allá de los conciertos y he querido traer invitados muy relevantes de la industria musical para crear un componente educativo. No puedo encontrar un mejor lugar que Ibagué, que es una sociedad hecha de músicos, para compartir todo lo que sé y toda la experiencia que tengo en la industria”, aseguró Reyes Copello.

El concierto de apertura está programado para este jueves, 4 de septiembre, en la sala Alberto Castilla del Conservatorio con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima bajo la dirección de Carlos Sánchez, junto a la pianista china Jiana Peng, y cerrará, 7 de septiembre, con el cantante español Pablo Alborán en un concierto sinfónico bajo la batuta de Sergio Sánchez. También participarán la Nueva Filarmonía, Ricardo Jaramillo, Jorge Mejía, Samuel Torres y seis artistas formadas en la Art House Academy de Miami: Annasofia, Jules, RIZA, Maura Nava, Mari Segura y Paola Guanche.

Las novedades incluyen las Power Talks, diálogos con protagonistas de la industria musical, y The Art House Experience, un laboratorio que reunirá a jóvenes artistas, productores e ingenieros de sonido con mentores internacionales en el Conservatorio del Tolima. El proceso concluirá con un concierto abierto al público y la entrega de una beca internacional en el Abbey Road Institute Miami.

Además, se realizarán los conciertos comunitarios AmplificARTE, que llevarán la música a colegios y escenarios culturales, promoviendo su papel en la educación y en la salud mental de los jóvenes.

“Y llegó la hora del Ibagué Festival, un evento que sin duda marcará la internacionalización de la ciudad al congregar a grandes estrellas encabezadas por Julio Reyes Copello y con el cierre de Pablo Alborán. Esta edición traerá lo más granado de la música mundial y contará con referentes como los presidentes de Sony Music y Universal Music, además de artistas y talleristas que compartirán sus conocimientos con más de 40 jóvenes seleccionados. Esta versión reafirma el talento ibaguereño y proyecta al Tolima en un escenario global”, afirmó Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima.

Por su parte, el secretario de cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala, es un orgullo saber que el Ibagué Festival ha dado un giro y mostrar las posibilidades de mostrar la industria musical asimismo destacó que una de las fortalezas de la ciudad es saber que contamos con un bachillerato musical y sumado a ello el trabajo en las casas culturales.

“Es positivo que eventos como el Ibagué Festival trae una booking de artistas que lograran motivar e inspirar a esos actores y artistas que tenemos en la ciudad y es voluntad del gobierno apoyar este tipo de festivales que dinamizan la economía de la ciudad”, dijo el funcionario.