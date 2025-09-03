Con Parador Sostenible de Lomita Arena comienza transformación turística: alcalde de Santa Catalina

Cartagena

El municipio de Santa Catalina celebra la adjudicación del Parador Sostenible Lomita Arena, una obra estratégica liderada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, que transformará este corregimiento costero y lo convertirá en un referente turístico del norte del departamento. Se trata de un megaproyecto que marca el inicio de la transformación de la zona costera del mar de Santa Catalina, donde el desarrollo empieza a llegar con fuerza.

El proyecto contempla una intervención integral de 25.151 m² a lo largo de la vía al mar Cartagena–Barranquilla, con la rehabilitación y mejoramiento de 19 unidades comerciales que hoy funcionan como restaurantes y quioscos tradicionales, además de la construcción de zonas de parqueo, un centro de acopio de residuos, unidades de enfermería, administración y modernas baterías de baños para los visitantes.

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán Fontalvo, agradeció al gobernador Yamil Arana por cumplir su palabra con la comunidad y destacó el impacto histórico que tendrá esta obra:

“Hoy podemos decir que el compromiso se está cumpliendo. Gracias al gobernador Yamil Arana por creer en Santa Catalina y por entregarnos esta gran oportunidad de desarrollo. Con Lomita Arena comienza una nueva era turística para nuestro municipio, una era que dignifica a los comerciantes, embellece nuestras playas y nos proyecta al Caribe y a Colombia”, expresó el mandatario local.

Una alianza para transformar

El Parador Sostenible Lomita Arena forma parte de una alianza público-privada que reúne esfuerzos de la Gobernación de Bolívar, Surtigas y su Fundación Promigas, la Fundación Santo Domingo y Coca-Cola FEMSA Colombia, entidades que además acompañarán procesos de formación para los beneficiarios del proyecto.

El gobernador Yamil Arana resaltó que este es un paso más en la consolidación de Bolívar como destino turístico sostenible:

“Con Lomita Arena vamos a darle un nuevo rostro al turismo popular y gastronómico de nuestra zona costera, organizando el espacio público y ofreciendo servicios de calidad a los turistas nacionales e internacionales que recorren esta vía estratégica”, afirmó.

Detalles técnicos del proyecto

• Área de intervención: 25.151 m² distribuidos en dos unidades funcionales, a lado y lado de la carretera.

• Beneficiados directos: más de 19 familias propietarias de restaurantes y quioscos, junto con miles de visitantes que cada año transitan la vía Cartagena–Barranquilla.

• Infraestructura: restaurantes renovados, parqueaderos organizados, señalización turística, espacios sostenibles para manejo de residuos, servicios sanitarios modernos, iluminación, redes eléctricas, agua potable, telecomunicaciones y climatización.

• Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del acta de inicio.