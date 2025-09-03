CNE suspende provisionalmente sanciones a senadores de Cambio Radical: Estos son los detalles

Colombia

El Consejo Nacional Electoral suspendió provisionalmente las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, a quienes se le había negado la voz y el voto como congresistas, por un periodo de 11 meses, por incumplimiento a la ley de bancadas tras no haber votado de forma negativa a la Consulta Popular.

#POLÍTICA El Consejo Nacional Electoral suspendió provisionalmente las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical a la senadora Ana María Castañeda, “hasta tanto se profiera decisión de fondo sobre la impugnación interpuesta”.



De acuerdo con el auto… pic.twitter.com/gTITQCBbdN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 2, 2025

Según indica los autos del tribunal electoral firmados por las magistradas del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, los efectos de las sanciones impuestas por la colectividad quedan suspendidas “hasta tanto se profiera decisión de fondo sobre la impugnación interpuesta”.

De acuerdo con el documento, la medida cautelar impuesta tiene carácter provisional y preventivo, y “no constituye pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos impugnados”.

Mencionan además desde el Consejo Nacional Electoral que “su finalidad radica en evitar un perjuicio grave e irreparable, salvaguardando el debido proceso y los derechos políticos de la congresista y de los ciudadanos que representa”.

Con esto entonces los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega conservan íntegramente sus derechos políticos, “incluido el ejercicio del derecho al voto en el Congreso de la República, así como el pleno desarrollo de las funciones inherentes a su investidura parlamentaria”.