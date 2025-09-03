CNE negaría personería jurídica a partido de María José Pizarro: Ya fue radicada la ponencia
El documento deberá someterse a votación en la Sala Plena de este miércoles 3 de septiembre
Colombia
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, radicó ponencia negativa para resolver la solicitud de creación y reconocimiento de personería jurídica al Partido Progresistas, esto luego de autorizarse la escición del Partido Maíz.
De acuerdo con el documento de 42 páginas, se resuelve “NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica e inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos al Partido “PROGRESISTAS”, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo, dentro del expediente con radicado CNE-E-DG-2025-001067”.
Este documento fue radicado en el CNE luego de que la semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara, en un plazo de 5 días hábiles, tomar una decisión frente la solicitud de personería jurídica hecha por la senadora María José Pizarro y los representantes a la Cámara, Heráclito Landinez y David Racero.
Hay que señalar además que el partido Progresistas estaba a la espera de esta decisión del Consejo Nacional Electoral para adherirse a la también solicitada fusión del Pacto Histórico, esto de cara a la conformación de un movimiento único para las elecciones al Congreso y Presidencia de 2026.
Se espera ahora que este miércoles 3 de septiembre la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decida si aprueba o no la ponencia radicada por el magistrado Alfonso Campo, para negar la creación de Progresistas.