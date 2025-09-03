CNE negaría personería jurídica a partido de María José Pizarro: Ya fue radicada la ponencia

Colombia

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, radicó ponencia negativa para resolver la solicitud de creación y reconocimiento de personería jurídica al Partido Progresistas, esto luego de autorizarse la escición del Partido Maíz.

#POLÍTICA Con esta ponencia el Consejo Nacional Electoral pide negar la solicitud de reconocimiento de personería jurídica al Partido Progresistas, colectividad de la senadora y precandidata, María José Pizarro.



Progresistas está a la espera de esta decisión para adherirse al… pic.twitter.com/iBex8UhtOx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

De acuerdo con el documento de 42 páginas, se resuelve “NEGAR la solicitud de reconocimiento de personería jurídica e inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos al Partido “PROGRESISTAS”, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo, dentro del expediente con radicado CNE-E-DG-2025-001067”.

Este documento fue radicado en el CNE luego de que la semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara, en un plazo de 5 días hábiles, tomar una decisión frente la solicitud de personería jurídica hecha por la senadora María José Pizarro y los representantes a la Cámara, Heráclito Landinez y David Racero.

Hay que señalar además que el partido Progresistas estaba a la espera de esta decisión del Consejo Nacional Electoral para adherirse a la también solicitada fusión del Pacto Histórico, esto de cara a la conformación de un movimiento único para las elecciones al Congreso y Presidencia de 2026.

Se espera ahora que este miércoles 3 de septiembre la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decida si aprueba o no la ponencia radicada por el magistrado Alfonso Campo, para negar la creación de Progresistas.