Afinia inició proyecto de modernización eléctrica en la Urbanización La Española, en Cartagena

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, inició los trabajos de renovación en la Urbanización La Española, que contemplan la instalación de equipos de medida más precisos y confiables, además de la modernización de las redes internas, con el fin de avanzar hacia una infraestructura eléctrica segura.

En esta urbanización, donde residen 382 clientes, se registran actualmente pérdidas de 100.000 kWh/mes, lo que equivale aproximadamente a 90 millones de pesos mensuales (calculados a razón de $900 por kilovatio hora). Estas pérdidas no solo representan un impacto económico significativo, sino que además afectan la calidad y continuidad del servicio de energía que reciben los habitantes.

Cabe mencionarse que, durante los últimos dos meses, el equipo de Gestión Social de Afinia sostuvo encuentros con los residentes de la urbanización, quienes manifestaron su disposición para acompañar las acciones que permitan la reducción de estas pérdidas y la construcción de un sistema eléctrico más eficiente y confiable.

“Con estas socializaciones buscamos que la comunidad conozca de primera mano los objetivos del proyecto y los beneficios que traerá para la seguridad y confiabilidad del servicio. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera responsable y técnica por el bienestar de las familias”, señaló Eder Buelvas, jefe de la Territorial Bolívar Norte de Afinia.

Es importante resaltar que estos trabajos no tendrán ningún costo para los residentes, ya que forman parte del plan de inversiones que adelanta Afinia para garantizar un suministro de energía estable, moderno y de calidad en beneficio de la comunidad.

Asimismo, cada cliente contará con un nuevo equipo de medida avanzado, que permitirá registrar con mayor precisión el consumo de energía, eliminando posibles errores y brindando mayor confianza y transparencia en la facturación.