Sede alterna de I.E. Santa María será recuperada y habrá clases presenciales en un colegio alquilado

Cartagena

La comunidad educativa de la Institución Educativa Santa María se reunió con el alcalde Dumek Turbay para expresarle su apoyo y respaldo a la iniciativa de reconstrucción de ocho colegios en Cartagena, destacando la importancia de contar con espacios dignos y adecuados para la formación de los estudiantes, ante el mal estado y el riesgo de colapso de estructuras.

Dicho respaldo ciudadano se da después de conocerse la suspensión de las obras, como medida cautelar, ordenada por el Juzgado 9 Penal Municipal, ante una tutela instaurada en la que se señala que el Distrito, supuestamente, no había socializado medidas de contingencia para garantizar la continuidad del servicio educativo durante las obras, que estaban previstas para este segundo semestre para ser entregadas en diciembre de este mismo año, coincidiendo con el calendario escolar.

Sin embargo, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, presentó un informe detallando que el plan de contingencia fue socializado con la comunidad educativa, padres de familia y rectores desde el pasado febrero, por lo que estiman que la suspensión sea retirada en cualquier momento.

Durante el encuentro, los asistentes le manifestaron al alcalde su confianza en la gestión del Distrito, y en que las obras podrán reactivarse pronto, resaltando la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes de la zona cuenten con espacios dignos para recibir educación.

Cabe resaltar que las obras en los ocho colegios beneficiarán a más de 7 mil estudiantes, pertenecientes a las instituciones: Jorge Artel, Manuela Beltrán, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Santa María, María Reina SAC-7, Madre Laura, sede Castilla y Rada y San Juan de Damasco.

La recuperación del Santa María será integral

El alcalde Dumek Turbay ratificó su compromiso con todas las peticiones que le hizo la comunidad en una visita reciente al colegio Santa María, frente a propiciar clases presenciales a los estudiantes en un centro educativo cercano. El mandatario garantizó que esta semana les anunciará cuál será el espacio alquilado con 13 módulos de salones.

Además, garantizó que la Alcaldía de Cartagena cubrirá los costos de transporte para los niños beneficiados de Santa María.

“La educación es lo más importante. Los niños, niñas y jóvenes de Cartagena son los afectados con una acción mezquina que, considero, indujo al error a la jueza. Y por supuesto no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Estoy seguro que vamos a demostrar que cada punto de la tutela es inexistente y habrá un final digno para los estudiantes, emocionados con la reconstrucción de las ocho instituciones educativas en Cartagena que necesitan una mano”, afirmó Turbay.

Además, expresó: “ La Institución Educativa Santa María tendrá todos los juguetes. Cuando abra sus puertas será impecable. No es posible que un colegio que ha sido insignia en la ciudad, un colegio por el cual han pasado múltiples generaciones, se mantenga en condiciones de abandono”.

El alcalde Dumek Turbay dijo que en las próximas horas se espera una decisión que podría revocar la medida que frenó los trabajos, lo que permitiría reiniciar la intervención en los colegios y cumplir con el compromiso de entregarlos en los tiempos establecidos.

La comunidad educativa del colegio de Santa María dio su mensaje de agradecimiento al alcalde. “Nosotros le agradecemos mucho el espacio, abrirnos las puertas de la Alcaldía, escucharnos, atendernos y tener resultados; la ciudad necesitaba a una persona que sintiera los problemáticas de Cartagena y usted lo ha hecho”.

Y agregaron: “ Estos actos demuestran que tenemos a la persona correcta dirigiendo a la ciudad que lo necesitaba, que no tenía doliente; pero gracias a Dios llegó usted alcalde Dumek para darle un rumbo a Cartagena”.

Por otro lado, Dumek Turbay aprobó la recuperación integral y transformación de una de las sedes del Santa María, con recursos distritales, donde se dictan clases de sexto a noveno de bachillerato: Sagrado Corazón de Jesús.

Además, de la sede principal donde se realizarán las obras que ahora están suspendidas, la I.E. Santa María cuenta con tres sedes alternas: Marco Fidel Suárez (primaria), Fátima (preescolar) y Sagrado Corazónde Jesús (sexto a noveno).

La reunión concluyó con un respaldo unánime de la comunidad hacia la apuesta del Distrito por dignificar la educación y transformar las instituciones educativas de la ciudad.

Calidad educativa para IE Santa María

La reconstrucción de la Institución Educativa Santa María será una transformación integral que garantizará mejores oportunidades para los niños, niñas y jóvenes de la zona. Así lo confirmó el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, al señalar que el proyecto no se limita a revitalizar muros y salones de clase, sino a asegurar calidad en la enseñanza.

El plan se basa en tres pilares fundamentales:

1. Infraestructura moderna: el nuevo Santa María contará con espacios amplios, seguros y bien dotados, con aulas, zonas de recreación y entornos tecnológicos para favorecer el aprendizaje.

2. Ambiente escolar renovado: además de la obra física, se impulsará un clima de convivencia positiva, con participación de la comunidad y programas que fortalezcan el sentido de pertenencia.

3. Docentes de excelencia: el compromiso incluye asegurar maestros con formación constante, preparados para guiar a los estudiantes frente a los retos de la educación actual.