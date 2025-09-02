Santa Rosa de Lima celebró en paz sus Fiestas Patronales 2025: no se registraron homicidios

Cartagena

Las Fiestas Patronales 2025 en honor a Santa Rosa de Lima quedarán en la memoria de los habitantes como una celebración marcada por la devoción, la alegría y, sobre todo, la tranquilidad ciudadana. Durante varios días, el municipio vibró con una programación que combinó actos religiosos, actividades culturales y expresiones artísticas, sin que se registraran alteraciones al orden público.

Tradición y cultura en cada rincón

El ambiente festivo se tomó la plaza principal y las calles del municipio con una agenda diversa que integró a toda la comunidad. Los santaroseros y visitantes disfrutaron de eventos como el Festival del Frito, la gran cabalgata, el concurso de canción inédita, el desfile de caballitos de palo, los juegos tradicionales, el Festival de Turbos, conciertos gratuitos, presentaciones pickoteras y las tradicionales corridas de toros.

Cada actividad fue un espacio para reafirmar la identidad cultural del municipio, fortalecer la unión familiar y mostrar el talento local en un entorno de convivencia.

Una fiesta vivida en calma

El aspecto más destacado de estas festividades fue la armonía con la que se desarrollaron. No se reportaron incidentes de relevancia, lo que permitió que la comunidad y los visitantes disfrutaran cada evento con tranquilidad.

El alcalde Harvis Bello Elles expresó: “Quiero dar las gracias a toda la ciudadanía por el comportamiento ejemplar durante estas fiestas. Han demostrado que en Santa Rosa sabemos celebrar con alegría, respeto y unión. Estas celebraciones no solo honran a nuestra patrona, sino que también muestran al país la grandeza y el civismo de nuestra gente”.

Impacto en la economía local

Las fiestas también significaron un impulso para la economía del municipio. Hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes y pequeños comerciantes se beneficiaron del flujo de visitantes y del ambiente festivo. Esta dinámica económica confirma que la cultura y la tradición son motores de desarrollo local.

Orgullo y proyección

Con la participación activa de la comunidad y el respaldo institucional, las Fiestas Patronales 2025 demostraron que Santa Rosa es un municipio que celebra en paz y con orgullo sus tradiciones.

El alcalde Bello recalcó que este comportamiento ciudadano sienta las bases para continuar proyectando a Santa Rosa como un territorio donde la cultura se vive con responsabilidad y alegría:

“Seguiremos trabajando para que nuestras fiestas sigan siendo un espacio de encuentro, cultura y desarrollo, siempre en paz y con el espíritu comunitario que nos caracteriza”.

Un legado de unión

Más allá de la programación, el verdadero éxito de las Fiestas Patronales 2025 fue el mensaje que dejaron: la tradición se vive mejor cuando se celebra con civismo. En Santa Rosa, la fe en Santa Rosa de Lima se unió con la música, la gastronomía y la cultura para consolidar una celebración que fortalece la identidad, dinamiza la economía y proyecta un futuro de convivencia y orgullo colectivo.