Reconocimiento internacional para la Cámara de la Diversidad

La Cámara de la diversidad, fue reconocida internacionalmente con el premio International Chamber of the Year, considerado el “Óscar” del ámbito empresarial.

En conversación en A vivir, Felipe Cárdenas, presidente de la cámara, explicó que la institución trabaja para garantizar que grupos poblacionales minoritarios —personas con discapacidad, migrantes, diferentes generaciones, miembros de la comunidad LGBTI y grupos étnicos y raciales— tengan acceso a oportunidades laborales y económicas.

“La cámara de la Diversidad surge para que en el mundo empresarial y de negocios las personas diversas sean vistas y reconocidas como un talento que ayuda a crecer las organizaciones, surge para tratar de llenar esa brecha que existe entre la aceptación y las empresas”, señaló Felipe.

Este galardón refleja el impacto social de la Cámara, consolidándola como un puente entre la diversidad y el crecimiento empresarial.