Policía ofrece más de $3.200 millones por presuntos cabecillas del ELN en el sur de Bolívar

Cartagena

La Policía del Magdalena Medio reveló que se ofrece una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos por información que permita la captura de los presuntos cabecillas del ELN en el sur de Bolívar.

Se trata de alias Omar o Casinga, Arbey, Mara y Carrito, quienes serían los principales responsables de la confrontación armada que ha provocado desplazamientos forzados en esta región del país.

También hay recompensa por cabecillas del Clan del Golfo y disidencias de las FARC

La Policía también confirmó que se ofrecen hasta 640 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los cabecillas del Clan del Golfo en el sur de Bolívar.

Alias Piña o Moisés, Bejuco, Bocachico y Jefersona o El Negrito, son señalados como los principales responsables de los enfrentamientos de este grupo armado, provocando desplazamientos forzados en algunas comunidades.

Las autoridades también ofrecen hasta 640 millones de pesos de recompensa por

Carlos Mario Ochoa, alias Julián, presunto integrante de las disidencias de las FARC, quien hace parte del cartel del narcotráfico.