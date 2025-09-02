Hallaron 12 kilos de marihuana camuflada en una encomienda que iba en bus hacia Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional ha logrado un nuevo golpe contra el narcotráfico, incautando 12 kilos de marihuana tipo creepy que estaban camuflados en una encomienda enviada a través de una empresa de mensajería.

Este operativo fue llevado a cabo por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en un puesto de prevención ubicado en la vía San Onofre-Cartagena, como parte de las labores de registro y control en las carreteras de Bolívar.

El procedimiento se realizó en el puesto de prevención vial, donde los uniformados se percataron de un olor peculiar que emanaba de una carga proveniente de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), con destino a Cartagena. Ante esta señal de alerta, los policiales procedieron a realizar una inspección más minuciosa del envío, lo que les permitió descubrir 12 paquetes rectangulares cubiertos con plástico, los cuales contenían la droga.

La sustancia, que se estima en 12 kilos de marihuana, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente. Según las investigaciones, la marihuana tenía como destino final puntos de expendio en la ciudad de Cartagena, donde sería distribuida en pequeñas cantidades para el consumo local.

El comandante de la Policía Nacional en Bolívar, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la importancia de esta incautación, que se suma a los esfuerzos continuos de la institución por combatir el tráfico de estupefacientes en el departamento.

Al respecto el coronel Alejandro Reyes Ramírez, dijo, “este operativo refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el esfuerzo por desmantelar las redes de distribución de drogas que afectan a las comunidades. La institución reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades sospechosas y colaborando con las fuerzas de seguridad en la erradicación del tráfico de drogas en el país.