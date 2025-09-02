EPS Famisanar finaliza transición con Droguerías Colsubsidio: hay nuevos gestores farmacéuticos

Colombia

EPS Famisanar informó a sus afiliados y a la opinión pública que, a partir de la fecha, culminó el proceso de transición con Droguerías Colsubsidio. Desde hoy, la dispensación de todos los medicamentos se realizará exclusivamente a través de los nuevos gestores farmacéuticos asignados a cada región del país.

Hasta el 31 de agosto, Droguerías Colsubsidio estuvo a cargo de la entrega de un listado específico de medicamentos capitados. Con el cierre de esta etapa, la totalidad de los tratamientos será entregada únicamente en los puntos de los operadores definidos por Famisanar.

Nuevos gestores farmacéuticos por región

A continuación, le dejamos el listado:

Bogotá: Ramédicas.

Tunja, Chiquinquirá y Paipa (Boyacá): Discolmets.

Soacha, Fusagasugá, Funza, Girardot, Cajicá, La Mesa (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima): Marcazsalud.

Villavicencio (Meta): Sikuany.

Paso a paso para reclamar los medicamentos

Consulte el listado de medicamentos que no requieren autorización, disponible en la página web www.famisanar.com.co. Tenga en cuenta que, si el medicamento no aparece en el listado, el afiliado deberá gestionar la autorización. Gestione la autorización a través de la asistente virtual, Camila, agregándola al WhatsApp: +57 300 6438831. Allí, puede seguir el paso a paso para realizar la solicitud. Reclame el medicamento en el punto asignado, presentando:

Orden médica vigente.

Documento de identidad original.

Autorización de la EPS (si aplica).

Pago de cuota moderadora (si corresponde).

Carta FOREAM (si el medicamento requiere marca específica).

Número de prescripción MIPRES (con la nota “en junta de profesionales de la salud” no se podrá entregar).

Carta de autorización firmada (si el medicamento es reclamado por un tercero).

¿En qué canales de atención puede resolver inquietudes?

Si le surge alguna inquietud en este proceso, puede comunicarse a través de alguno de los siguientes canales:

Línea Amable PBS: (601) 3078069 / 01-8000-116662

WhatsApp Camila: +57 300 6438831

Portal web: www.famisanar.com.co

De esta manera, EPS Famisanar reitera su compromiso con una atención en salud transparente, cercana y humana, asegurando que cada afiliado reciba sus medicamentos y tratamientos de manera oportuna y segura.