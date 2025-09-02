EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 2 de septiembre: caos en Puente Aranda, TransMilenio y desvíos

El día de hoy, 2 de septiembre, la movilidad en la ciudad se ha visto fuertemente afectada, principalmente en la localidad de Puente Aranda, pues alrededor de las 5:55 AM, se presentó un accidente en el que un camión chocó contra un poste.

En conjunto con esto, cerca de las 5:20 AM, se presentó un incidente en la Av. Boyacá con calle 82, sentido sur-norte, donde se desprendió la carga de un camión causando dificultades en la movilidad.

Encuentre a continuación el minuto a minuto de la movilidad en la capital del país:

8:26 a.m |Se registra alta congestión en la troncal Américas en inmediaciones de la estación de TransMilenio: Distrito Grafiti y Pradera, sentido oriente.

#BOGOTÁ | Este es el panorama en la calle 13 entre la Carrera 65 y la Carrera 47. Todavía se presenta alto tráfico vehicular a la altura de la Carrera 53.

7:19 a.m |Se recupera el servicio de TransMilenio en el Portal Las Américas, sin embargo, continúa el trancón en inmediaciones de la estación Distrito Grafiti.

7:12 a.m | Continúa la atención del accidente de tránsito en la Avenida las Américas con calle 13. Autoridades de tránsito habilitan un carril en contraflujo, para mitigar la congestión vehicular que se registra a esta hora en el sector.

7:12 a.m | Desde el Instituto de Desarrollo Urbano confirman que consecuencia del choque de un camión con un poste, en la Avenida Centenario con Carrera 53, tres personas resultaron heridas y están siendo atendidas en un centro médico.

6:01 a.m. | A esta hora hay tránsito lento en la Av. Centenario con calle 53, en la localidad de Puente Aranda, por un accidente de tránsito, en el que un camión choca contra un poste.

5:25 a.m. | Hay problemas de movilidad en la Avenida Boyacá con calle 82 sentido sur-norte por la caída de carga de un camión. Autoridades de tránsito recomiendan movilizarse con precaución.