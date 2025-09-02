Embarcación naufragó en Isla Fuerte, zona insular de Cartagena: un desaparecido y cuatro rescatados

Cartagena

La Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de Coveñas, adelanta una operación de búsqueda y rescate tras el naufragio de la embarcación de cabotaje “El Poli”, que navegaba destino a Cartagena con cinco tripulantes a bordo.

La emergencia se conoció luego de que pescadores de la región rescataran a cuatro náufragos en inmediaciones de Isla Tortuguilla y los trasladaran hasta Isla Fuerte. Según el testimonio de los sobrevivientes, las difíciles condiciones meteomarinas provocaron el hundimiento de la motonave, quedando a la deriva en mar abierto. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de uno de los tripulantes, quien presuntamente permanece desaparecido.

Una vez se recibió la información del hecho, y con el fin de ubicar al quinto tripulante y a la embarcación siniestrada, la Armada de Colombia activó el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, quienes realizaron patrones de búsqueda en el área de los hechos.

Adicionalmente, se ha emitido alerta a las motonaves que transitan por la zona para apoyar en la localización.

La Armada de Colombia confirmó su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, al tiempo que invita a los navegantes a implementar medidas de seguridad como el uso permanente de chalecos salvavidas y equipos de comunicación.