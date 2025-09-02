Desarticulan estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes en Chinácota

Operativo en Chinácota. / Foto: Policía de Norte de Santander.

Norte de Santander.

En el marco de una ofensiva contra el delito, las autoridades lograron desarticular en Chinácota una estructura dedicada al microtráfico, logrando la captura de 12 integrantes de este grupo delictivo organizado.

Esta organización había convertido espacios públicos como parques y zonas escolares en puntos de distribución de drogas, generando focos de inseguridad en distintos sectores del municipio.

Según establecieron las autoridades, el grupo operaba a plena luz del día, comercializando pequeñas dosis de estupefacientes con el fin de evitar ser detectados. Su alcance se extendía no solo por Chinácota, sino también hacia Cúcuta, adonde se desplazaban con frecuencia para evadir los controles policiales.

Entre los capturados figuran Junior Rivas, Fabián Arias, Yeison Anaya, Julio Aguilar (alias Factorazo), Yeison Ibarra (alias Freddy), José Torres (alias Cheo o Faro), Jackson Prada, Said Ramírez (alias Negro), Luis Contreras (alias Los Cuchillas), María Ramón y Salvador Durán (alias Zapatero).

A estas personas ya les legalizaron sus capturas y se encuentran a la espera de que un juez les defina su situación jurídica.