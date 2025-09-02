Delincuentes están utilizando inteligencia artificial para extorsionar en Bolívar

Cartagena

Una nueva y sofisticada modalidad de extorsión está generando preocupación entre los ciudadanos y las autoridades del departamento de Bolívar. Delincuentes están utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para clonar voces y crear perfiles falsos con imágenes realistas, engañando a sus víctimas para obtener dinero e información sensible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según cifras oficiales, este año se han registrado 64 denuncias por extorsión en el departamento, de las cuales 24 corresponden a modalidades digitales que involucran estas nuevas tecnologías. Los municipios más afectados por esta ola delictiva son Magangué, El Carmen de Bolívar y Mompox.

El perfil de las víctimas es claro: personas entre 30 y 58 años, económicamente activas y con una presencia considerable en redes sociales, lo que facilita a los criminales el acceso a su información personal y la de sus familiares.

El Modus Operandi

Los delincuentes emplean varias tácticas. Una de las más comunes es el “falso servicio”, donde engañan a la víctima para que grabe su voz diciendo frases específicas. Luego, utilizando IA, manipulan estos audios para simular una situación de secuestro y extorsionar a sus familiares. Otra técnica consiste en crear perfiles falsos con imágenes ultrarrealistas generadas por IA para establecer relaciones de confianza y luego chantajear a las víctimas con información o fotos íntimas.

Además, se ha detectado un aumento en las estafas a través de plataformas de préstamos en línea que operan con condiciones abusivas y utilizan la intimidación digital para cobrar intereses desmedidos.

La respuesta de las autoridades

A pesar del desafío, la respuesta de la institucionalidad ha sido contundente. Gracias a la confianza ciudadana, el GAULA de la Policía Nacional de Colombia ha logrado la captura de 36 personas implicadas en estos delitos, 23 de ellas por extorsión y 2 por secuestro. De estas, 29 están vinculadas a grupos armados organizados. La efectividad de las autoridades se refleja en que el 91% de los capturados han recibido medida de aseguramiento.

“Estamos comprometidos con la seguridad de los ciudadanos de Bolívar y estamos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo la tecnología, para combatir estas nuevas formas de extorsión”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía de Bolívar".

“La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de nuestras operaciones. Invitamos a todos a denunciar cualquier intento de extorsión a la línea 165 del GAULA”. Agregó, el alto oficial.

Las investigaciones han revelado que gran parte de estas llamadas extorsivas se originan desde centros carcelarios. Por ello, desde la dirección antisecuestro y extorsión, se impulsa un proyecto de ley que busca obligar el registro de cada tarjeta SIM a nombre de una persona, para así facilitar el rastreo y la judicialización.

Recomendaciones: ¿qué hacer?

El GAULA reitera el llamado a la ciudadanía a seguir su lema “Yo no pago, yo denuncio”. Las recomendaciones son claras:

1. Mantener la calma: No ceda ante la presión psicológica.

2. Colgar inmediatamente: Cortar la comunicación es el primer paso para detener la extorsión.

3. Contactar a las autoridades: Llame de inmediato a la línea gratuita nacional 165 del GAULA.

4. No consignar dinero: Bajo ninguna circunstancia realice pagos o transferencias.

5. Confiar en los expertos: Siga las indicaciones del personal especializado del GAULA, quienes están capacitados para manejar estas situaciones.