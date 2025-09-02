Cambio Radical pide a mesa directiva del Senado garantizar sanciones a dos de sus congresistas

Colombia

El partido Cambio Radical envió una carta a la mesa directiva del Senado solicitando que se cumplan las sanciones impuestas por el órgano ético de la colectividad a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, en todas las votaciones de esta corporación, incluida la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Según advierten en la misiva, “con gran preocupación hemos evidenciado que presuntamente la Mesa Directiva del Senado de la República ha incumplido su mandato legal de hacer cumplir las sanciones impuestas por los órganos éticos disciplinarios del Partido Cambio Radical en contra de los Senadores Ana Maria Castañeda y Temistocles Ortega”.

Señalan además desde Cambio Radical que en caso de que estos dos congresistas participen con voz o con voto en sesiones de Comisión, en plenarias o en la elección de cargos, incurrirían en consecuencias legales:

Se encontrarían viciados todos los proyectos de ley donde los Senadores Ana Maria Castañeda y Temistocles Ortega Narváez hubiera ejercido la voz o el voto estando sancionado, control a cargo de la Honorable Corte Constitucional.

hubiera ejercido la voz o el voto estando sancionado, control a cargo de la Honorable Corte Constitucional. Si ejercieran el voto en la elección de cargos por parte del Senado de la República o el Congreso, dichas elecciones se encontrarían viciadas y susceptibles de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.

La Comisión de Ética del Senado de la República y la Procuraduría General de la Nación tendrian competencia para investigar no solo a los Senadores Ana Maria Castañeda y Temistocles Ortega Narvaez sino a la Mesa Directiva del Senado dela República.

Se daría trámite ante la Honorable Corte Suprema de Justicia de las denuncias por la comisión de los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal por parte de la Mesa Directiva, prevaricato por acción por parte de los senadores sancionados.

Hay que recordar que los senadores de Cambio Radical, Ana María Castañeda y Temistocles Ortega, fueron sancionados con la pérdida de voz y voto por un periodo de 11 meses, hasta julio del próximo año, por incumplimiento a la ley de bancadas.